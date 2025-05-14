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 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Gökhan Güney'in son sağlık durumu ortaya çıktı

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney, sevenlerini korkuttu. Hastaneye kaldırılan oyuncu ve şarkıcı Gökhan Güney, son sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

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Şarkıcı Gökhan Güney'in son sağlık durumu ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 19:13

80'li yıllara damga vuran ve Candan Sevmeli, Melek Yüzlüm gibi şarkıların sahibi Gökhan Güney, hastaneye kaldırıldığı haberlerinin ardından açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gökhan Güney, neden hastanede olduğunu da açıkladı.

ŞARKICI GÖKHAN GÜNEY SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Gökhan Güney, bel ve bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye gittiğini belirtirken, endişelenen sevenleri için ise son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Hasta yatağından paylaşım yapan Gökhan Güney'e çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.

Şarkıcı Gökhan Güney'in son sağlık durumu ortaya çıktı

Hasta yatağından bir açıklama yapan müzisyen; "Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgiyle ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim" dedi.

Şarkıcı Gökhan Güney'in son sağlık durumu ortaya çıktı
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Sıkça Sorulan Sorular

GÖKHAN GÜNEY KAÇ YAŞINDA?
1954 doğumlu Gökhan Güney, Yeşilçam’da Güngör Bayrak, Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 38 filmde rol aldı. Ayrıca 9 filmde de yönetmenlik yaptı. 80’li yıların başlarında Burhan Bayar yapımcılığında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle meşhur oldu ve arabesk türünde en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.
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