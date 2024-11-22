Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Avrupa'nın radarında!

22 Kasım 2024 16:42 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 16:43

Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur'un 18 yaşındaki oğulları Ege Yücel Sungur, Avrupa'nın gözdesi oldu. Basketbol yetenekleriyle Avrupa'nın gündeminde yer alan Ege Yücel Sungur'a anne ve babasından da büyük destek geldi.

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Ahu Sungur'la Suat Sungur'un oğulları Ege Yücel Sungur, basketbol​ yetenekleriyle Avrupa​'nın gündemine yerleşti. Genç yeteneğin başarısı, “Kimse Onu Geçemez” yorumuyla geniş kitlelere duyuruldu.

AHU SUNGUR VE SUAT SUNGUR'UN OĞLUNDAN BÜYÜK BAŞARI

Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Ahu Sungur ile Sihirli Annem, Akasya Durağı ve Ateş Kuşları gibi yapımlarda rol alan Suat Sungur'un 18 yaşındaki oğlu Ege Yücel Sungur, basketboldaki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Basketbol sporundaki yeteneğiyle Avrupa'da adından söz ettiren Ege Sungur, "Duvar" lakabıyla savunma alanındaki üstün performansı ve kendine has oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Genç isim sosyal medyada yayımladığı videoyla, 24 saat içerisinde 1 milyon etkileşim almayı da başardı.

Oğullarını izlemeye giden Ahu Sungur ve Suat Sungur çifti, yayınladıkları video ile de beğeni aldı. Paylaşım yapan Ahu Sungur, "Senden asla geçiş yok oğlum. Azim, disiplin, güç ve yetenek dünyanın her yerinden mutlaka fark edilir" dedi.