Oyuncu Derya Pınar Ak, gönlünü Beşiktaş’ın yıldız futbolcusuna kaptırdı

Prens dizisindeki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Derya Pınar Ak yeni bir aşka yelken açtı. Derya Pınar Ak'ın bir süredir Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile beraber olduğu iddia edildi.

Sevmek Zamanı, Hükümsüz, 3391 Kilometre gibi yapımlarda rol alan 21 yaşındaki Derya Pınar Ak'ın bir süredir 24 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

DERYA PINAR AK İLE EMİRHAN TOPÇU AŞKINA YORUM YAĞDI

Fenomen dizi “Prens”te rol alan Derya Pınar Ak, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtı. İki aydır birlikte olan genç çift aşklarını gözlerden uzak yaşamak için Anadolu yakasında buluşmayı tercih ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Derya Pınar Ak'ın bir süredir Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile beraber olduğu konuşuluyor. Birbirlerini sosyal medya hesabından takip eden ikili, göz önünde olmamaya dikkat ediyor. Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu’nun daha önce Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.