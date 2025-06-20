Oyuncu Eda Nur Hancı dolandırıldı! Sahte servis tuzağına dikkat

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Eda Nur Hancı, dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Kombisindeki arızayı gidermek için internet üzerinden bulduğu bir servis numarasını arayan oyuncu 25 bin TL'sini kaybetti.

DOLANDIRICILARIN YENİ KURBANI EDA NUR HANCI OLDU

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında yaşandı. Eda Nur Hancı, kombisinin arızasını çözmek için internetten ulaşabileceği bir servis arayarak yardım istedi. Aynı gün, teknik servis logolu kıyafetler giymiş iki kişi eve geldi. Şahıslar, kombiyi inceledikten sonra ana kartın yanmış olduğunu ve tamir için 25 bin TL’lik bir masrafın çıktığını belirtti. Hancı, ustaların verdiği IBAN numarasına parayı gönderdi, ancak daha sonra ne ustalar ne de servisle ilgili bir daha iletişime geçebildi.

Dolandırıldığını fark eden oyuncu, durumu hemen polise bildirdi. Savcılığın başlattığı soruşturma sonucunda, dolandırıcıların kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, "Pişmanız" diyerek aldıkları parayı iade ettiler. Hancı, paranın geri ödenmesinin ardından şikayetinden vazgeçti ve dosya kapandı.