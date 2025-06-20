Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Oyuncu Eda Nur Hancı dolandırıldı! Sahte servis tuzağına dikkat

Ünlü oyuncu Eda Nur Hancı, kombisi arızalanınca internetten bulduğu sahte teknik servis tarafından dolandırıldı. Oyuncu Eda Nur Hancı “Ana kart yanmış” bahanesiyle 25 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oyuncu Eda Nur Hancı dolandırıldı! Sahte servis tuzağına dikkat
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 16:46

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Eda Nur Hancı, dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Kombisindeki arızayı gidermek için internet üzerinden bulduğu bir servis numarasını arayan oyuncu 25 bin TL'sini kaybetti.

DOLANDIRICILARIN YENİ KURBANI EDA NUR HANCI OLDU

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında yaşandı. Eda Nur Hancı, kombisinin arızasını çözmek için internetten ulaşabileceği bir servis arayarak yardım istedi. Aynı gün, teknik servis logolu kıyafetler giymiş iki kişi eve geldi. Şahıslar, kombiyi inceledikten sonra ana kartın yanmış olduğunu ve tamir için 25 bin TL’lik bir masrafın çıktığını belirtti. Hancı, ustaların verdiği IBAN numarasına parayı gönderdi, ancak daha sonra ne ustalar ne de servisle ilgili bir daha iletişime geçebildi.

Oyuncu Eda Nur Hancı dolandırıldı! Sahte servis tuzağına dikkat

Dolandırıldığını fark eden oyuncu, durumu hemen polise bildirdi. Savcılığın başlattığı soruşturma sonucunda, dolandırıcıların kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, "Pişmanız" diyerek aldıkları parayı iade ettiler. Hancı, paranın geri ödenmesinin ardından şikayetinden vazgeçti ve dosya kapandı.

Oyuncu Eda Nur Hancı dolandırıldı! Sahte servis tuzağına dikkat
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Million Dollar Beach House oyuncusu otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.