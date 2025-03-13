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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi! Eşi Deniz Uğur dua istedi

Oyuncu Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi. Eşi Deniz Uğur oyuncunun son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak dua istedi. Deniz uğur, "Bu arada lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar?" dedi.

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Oyuncu Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi! Eşi Deniz Uğur dua istedi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 10:31

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Ömer karakteriyle yer alan oyuncu Erdinç Gülener sevenlerini korkuttu. Kalp krizi geçiren oyuncu hastaneye kaldırılırken, eşi Deniz Uğur ise son sağlık durumundan bahsetti.

ERDİNÇ GÜLENER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Erdinç Gülener, kalp krizi geçirdi. Erdinç Gülener'in eşi Deniz Uğur, oyuncun son sağlık durumunu paylaşarak sevenlerine bilgi verdi.

Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevenlerimizin haberi olsun, eninde - sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz" dedi.

Takipçilerinden dua isteyen Deniz Uğur, "Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener. Bu arada lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki… Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?
29 Ocak 1971 doğumlu Erdinç Gülener, Oyuncu, 2013-2014 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220. bölümde ise ölerek diziden ayrılmıştır. Erdinç Gülener daha sonra 2014-2016 yılları arasında yayımlanan Kertenkele adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71. bölümde (2. sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır. Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.
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