Oyuncu Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi! Eşi Deniz Uğur dua istedi

Oyuncu Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi. Eşi Deniz Uğur oyuncunun son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak dua istedi. Deniz uğur, "Bu arada lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar?" dedi.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Ömer karakteriyle yer alan oyuncu Erdinç Gülener sevenlerini korkuttu. Kalp krizi geçiren oyuncu hastaneye kaldırılırken, eşi Deniz Uğur ise son sağlık durumundan bahsetti.

ERDİNÇ GÜLENER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Erdinç Gülener, kalp krizi geçirdi. Erdinç Gülener'in eşi Deniz Uğur, oyuncun son sağlık durumunu paylaşarak sevenlerine bilgi verdi.

Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevenlerimizin haberi olsun, eninde - sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz" dedi.

Takipçilerinden dua isteyen Deniz Uğur, "Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener. Bu arada lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki… Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin." dedi.