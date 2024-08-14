Oyuncu Furkan Palalı İtalyanlara dans edecek! Evinin kirası dudak uçuklattı

14 Ağustos 2024 09:55 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:08

Türk yapımlarındaki başarısı ile ünü ülke sınırlarını aşan isimlerden olan 37 yaşındaki oyuncu ve model Furkan Palalı'ya İtalya'dan teklif geldi.

Palalı'nın, ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olacağı ortaya çıktı.

12 HAFTA SÜRECEK

Oyuncu, 28 Eylül’de yayına girecek ve 12 hafta sürecek programın 19’uncu sezonunda yarışmak üzere Roma’ya gidiyor.

Palalı, projede bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.

KİRASI 600 BİN TL

Oyuncunun, dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ve ücreti yapımcının ödeyeceği de öğrenildi.