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Oyuncu Furkan Palalı İtalyanlara dans edecek! Evinin kirası dudak uçuklattı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 09:55 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:08
Oyuncu Furkan Palalı İtalyanlara dans edecek! Evinin kirası dudak uçuklattı

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Furkan Palalı, Roma'ya gitmek için hazırlıklara başladı. İtalya'da bir dans programı için dört ay yaşayacak olan yakışıklı oyuncunun evinin kirasının 600 bin TL olduğu öğrenildi.

Türk yapımlarındaki  başarısı ile ünü ülke sınırlarını aşan isimlerden olan 37 yaşındaki oyuncu ve model Furkan Palalı'ya İtalya'dan teklif geldi.

Palalı'nın, ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olacağı ortaya çıktı.

Oyuncu Furkan Palalı İtalyanlara dans edecek! Evinin kirası dudak uçuklattı - 1. Resim

12 HAFTA SÜRECEK

Oyuncu, 28 Eylül’de yayına girecek ve 12 hafta sürecek programın 19’uncu sezonunda yarışmak üzere Roma’ya gidiyor.

Oyuncu Furkan Palalı İtalyanlara dans edecek! Evinin kirası dudak uçuklattı - 2. Resim

Palalı, projede bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.

Oyuncu Furkan Palalı İtalyanlara dans edecek! Evinin kirası dudak uçuklattı - 3. Resim

KİRASI 600 BİN TL

Oyuncunun, dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ve ücreti yapımcının ödeyeceği de öğrenildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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