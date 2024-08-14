Oyuncu Furkan Palalı İtalyanlara dans edecek! Evinin kirası dudak uçuklattı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 09:55 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:08
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Furkan Palalı, Roma'ya gitmek için hazırlıklara başladı. İtalya'da bir dans programı için dört ay yaşayacak olan yakışıklı oyuncunun evinin kirasının 600 bin TL olduğu öğrenildi.
Türk yapımlarındaki başarısı ile ünü ülke sınırlarını aşan isimlerden olan 37 yaşındaki oyuncu ve model Furkan Palalı'ya İtalya'dan teklif geldi.
Palalı'nın, ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olacağı ortaya çıktı.
12 HAFTA SÜRECEK
Oyuncu, 28 Eylül’de yayına girecek ve 12 hafta sürecek programın 19’uncu sezonunda yarışmak üzere Roma’ya gidiyor.
Palalı, projede bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.
KİRASI 600 BİN TL
Oyuncunun, dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ve ücreti yapımcının ödeyeceği de öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com