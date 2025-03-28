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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın cenazeleri bir aydır sahipsiz

Bir ay önce evlerinde ölü bulunan Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, hâlâ adli tıp kurumunda tutuluyor. Hackman'ın çocukları, cenazeleri almaya bile gelmedi.

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Oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın cenazeleri bir aydır sahipsiz
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 15:37

Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa 1 ay önce evlerinde ölü olarak bulundu, Ünlü çiftin cenazleri bir ay sonra bile hâlâ sahiplenilmedi. Bu durum, oyuncunun çocukları arasında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri güçlendirdi.

GENE HACKMAN VE EŞİNİN CENAZELERİ HALA ADLİ KURUMDA

95 yaşındaki Hackman ile 65 yaşındaki Arakawa, 26 Şubat'ta ABD'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü bulunmuştu. Yetkililer, Arakawa'nın 11 Şubat civarında hantavirüs adı verilen kemirgen kaynaklı bir hastalıktan öldüğünü açıkladı. İleri derece Alzheimer hastalığı olan Hackman'ın ise bir hafta sonra öldüğü anlaşıldı. Çiftin, 12 yaşındaki köpeğinin de açlık ve susuzluktan öldüğü tespit edildi.

Gene Hackman'ın eski eşi Faye Maltese'den olan üç yetişkin kızı Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, ölüm haberinin ardından "Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" şeklinde bir ortak açıklama yapmıştı.

Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın cenazelerinin halen New Mexico Adli Tıp Kurumu'nda tutulduğu öğrenildi. Çocukları onu nasıl ve nerede defnedecekleri konusunda anlaşamazlarsa devreye mahkeme girebilir.

Gene Hackman, 80 milyon dolarlık servetini eşi Betsy Arakawa'ya bırakmıştı. Ancak eşi kendisinden yaklaşık bir hafta önce ölünce karmaşık bir durum ortaya çıktı. Arakawa'nın, vasiyetinde varlıklarını hayır kurumlarına dağıtılmak ve tıbbi borçların ödenmesi için bir vakfa tahsis ettiği öğrenildi. Öte yandan Betsy Arakawa'nın 91 yaşındaki annesinin hayatta olduğu ve onun da ileri derece demans (bunama) hastası olduğu açıklandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

GENE HACKMAN KİMDİR?
30 Ocak 1930 doğumlu Gene Hackman'ın, The French Connection I ve II filmleriyle ünü arttı. Gene Hackman, 1974 yılında yönetmen Francis Ford Coppola'nın The Converstaion başlıklı filminde de başarılı bir performans sergiledi.
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