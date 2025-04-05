Oyuncu Manuel Masalva tatilde enfeksiyon kapıp komaya girdi

Rol aldığı 'Narcos: Mexico' adlı diziyle tanınan Manuel Masalva, çıktığı tatilde enfeksiyon kapması nedeniyle komaya girdi. Durumu kritik olan Manuel Masalva'nın son sağlık durumunu meslektaşı Mario Morán duyurdu.

MANUEL MASALVA KOMAYA GİRDİ

Dün TikTok'ta yaptığı bir paylaşımda, Masalva'nın arkadaşı ve meslektaşı Mario Morán, 43 yaşındaki oyuncunun tatildeyken 'çok agresif bir virüse' yakalandığını ve yapay komaya alındığını açıkladı. Mario Morán, 'yakın arkadaşı Manuel Masalva için, "Kardeşim evinden uzakta yaşam mücadelesi veriyor" dedi ve videoda onu "en iyi arkadaşlarından biri" olarak adlandırdı. Mario Morán ayrıca, "Tatildeyken çok agresif bir virüsün kurbanı oldu ve bu onu yapay komaya soktu. Bugün itibariyle durumu hâlâ kritik" diye ekledi.

Manuel Masalva'nın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten arkadaşı, onun tıbbi bakım masraflarının karşılanması için bir bağış kampanyası başlattıklarını da belirtti. Manuel Masalva'nın hangi ülkeye tatile gittiğini söylemese de Mario Morán; "Her şeyin çok zor olduğu bir ülkede, yapılacak bağışlar ne kadar küçük olursa olsun büyük bir fark oluşturacak" dedi. Masalva, son olarak 14 Mart'ta Filipinler'de çektiği bazı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.