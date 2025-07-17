Oyuncu Serhat Onat Tomorrowland'a gitti!Çıkan yangınla ilgili son durumu paylaştı

Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı, Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol alan Serhat Onat, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısıyla Tomorrowland'a gitti. Çıkan yangından 1 saat önce o bölgede paylaşım yapan Serhat Onat, hayranlarını bilgilendirdi.

SERHAT ONAT TOMORROWLAND'A GİTTİ, ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Bu yıl 18 - 20 Temmuz ve 25 - 27 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan yangın büyük zarara neden oldu. Festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale gelirken, Tomorrowland bölgesinde bulunan Serhat Onat, sevenlerini korkuttu.

Dünyaca ünlü festivali izlemeye gidenler arasında oyuncu Serhan Onat da vardı. Nişanlısı Merve Küsmenoğlu ile orada olan Serhan Onat, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Herkes sormuş, biz festival alanında değildik. İyiyiz. Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor" ifadelerini kullandı.