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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Serhat Onat Tomorrowland'a gitti!Çıkan yangınla ilgili son durumu paylaştı

Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden olan Tomorrowland'in ana sahnesinde yangın çıktı. Yangın sonrası sahne küle dönerken; festivale giden oyuncu Serhan Onat'tan açıklama geldi.

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Oyuncu Serhat Onat Tomorrowland'a gitti!Çıkan yangınla ilgili son durumu paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 12:08

Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı, Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol alan Serhat Onat, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısıyla Tomorrowland'a gitti. Çıkan yangından 1 saat önce o bölgede paylaşım yapan Serhat Onat, hayranlarını bilgilendirdi.

SERHAT ONAT TOMORROWLAND'A GİTTİ, ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Bu yıl 18 - 20 Temmuz ve 25 - 27 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan büyük zarara neden oldu. Festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale gelirken, Tomorrowland bölgesinde bulunan Serhat Onat, sevenlerini korkuttu.

Oyuncu Serhat Onat Tomorrowland'a gitti!Çıkan yangınla ilgili son durumu paylaştı

Dünyaca ünlü festivali izlemeye gidenler arasında oyuncu Serhan Onat da vardı. Nişanlısı Merve Küsmenoğlu ile orada olan Serhan Onat, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Herkes sormuş, biz alanında değildik. İyiyiz. Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Serhat Onat Tomorrowland'a gitti!Çıkan yangınla ilgili son durumu paylaştı
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Sıkça Sorulan Sorular

SERHAT ONAT KİMDİR?
27 Mayıs 1994 İzmit doğumlu Serhat Onat, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır. İlk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisiyle oyunculuğa başlayan Serhat Onat, son olarak ise Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol aldı.
ETİKETLER
#yangın
#festival
#Nişanlılar
#Serhat Onat
#Tomorrowland
#Magazin
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