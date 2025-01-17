Oyuncu Sevil Uyar, Ayşe Barım ile görüşmesini anlattı: Psikolojimi bozdu

17 Ocak 2025 11:13 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:20

Oyuncu Sevil Uyar, hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım ile yıllar önce yaptığı iş görülmesini anlatarak, "Psikolojim biraz bozuldu ama bu beni hırslandırdı. Pes etmedim, çalışıp kendime ev aldım" dedi.

Son günlerde dizi ve sinema dünyasındaki tekelleşme ve zorbalık iddiaları sonrası menajerlik şirketlerine soruşturma başlatıldı. Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, oyuncu Sevil Uyar, yıllar önce Ayşe Barım ile yaptığı görüşmeyi paylaştı.

"PSİKOLOJİM BİRAZ BOZULDU"

Yıllar önce Ayşe Barım ile görüştükten sonra yaşadığı üzüntüyü paylaşan Sevil Uyar, "Üzüntü yaşattı evet psikolojim biraz bozuldu, bunalıma girdim ama beni daha da hırslandırdı, pes etmedim. Belki zirvede olamadım ama az işle daha çok çabaladım ve evimi aldım. Tiyatro yaptım, 1500 kişinin önünde ayakta alkışlandım. 8 yıldır tiyatro oyunlarında başrollerde komedi oynuyorum ve seyirciyi güldürüyorum. Kendimi eksik değil aksine fazla buluyorum" dedi.

"ARTIK DÜZEN DEĞİŞMELİ"

Sektörde tekelleşme olduğu doğru mu sizce? sorusuna da cevap veren oyuncu Sevil Uyar, "Kesinlikle doğru. Her yerde aynı yüzler, aynı oyuncular, diziler, filmler, reklamlar... Hep aynı isimler yer alıyor ve insanlar da bıkmış durumda. Artık bu düzen değişmeli, yapımcılar ve kanallar da başka oyunculara şans vermeli. Birbirinden değerli tiyatro sanatçısı, yetenekli oyuncu arkadaşlarım var ve ekranda olmalılar. Bazı şirketler mafya gibi sektöre çöktü. Bütçeler de uçuk, buna son verilmeli artık! Oyuncu seçimleri adil olmalı, adaletsizlik var bence... Mesela serbest çalışıp kendim çabalarken başka oyuncu, güçlü menajeri sayesinde bir diziden daha fazla kazanıyor ve sürekli iş alabiliyordu. Benim gibi oyuncular da çabalıyor, yıllarca parlamak için. Ben popülerdim zaten, sunuculuk yaptım, reklam ve sinema filmlerinde oynadım, daha iyi yerlerde de olabilirdim fakat yoruldum. Düzen bozuktu, boşa kürek çekmişiz, bu tekelleşme izin vermedi. Menajerler, cast direktörü oluyor, oyuncu seçimi yapıyor dizilere. Kendi oyuncularını başa koyuyor, adil değil." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Aşk Oyunu, Yalan Dünya, Aşk Yeniden ve Sihirli Annem gibi yapımlarda rol alam Sevil Uyar, ''Ayşe Barım ile çalışsaydınız bugün nerede olurdunuz?'' sorusuna ise, "Vezir de olabilirdim, rezil de... Bugüne bakınca o da belki tabii. (Gülüyor) Şimdilerde iyi ki olmamışım diyorum. Böyle de mutluyum. Yanlış yolda olmak istemezdim. Kendisine ve birçok ajansa soruşturma açıldı, demek ki ilahi güç beni korumuş, iyi ki kadrosunda olmamışım, bu hayrıma olmazmış... Huzur benim için zirve olmaktan daha da değerlidir. Benim (A.Barım) ajansında olmam tekelleşme yüzünden çabalayan yüzlerce oyuncuya haksızlık olacaktı. Zirvede olabilmek için birilerinin haklarını yiyerek bir yerler gelmek bana yakışmazdı." şeklinde cevap verdi.