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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Zeynep Koçak apar topar ameliyata alındı: Ben de ikiz doğurdum

Oyuncu Zeynep Koçak hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. küçük bir operasyon geçirdiğini belirten Zeynep Koçak, "Yalnız gitmeyin, insanın psikolojisi bambaşka oluyor" dedi.

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Oyuncu Zeynep Koçak apar topar ameliyata alındı: Ben de ikiz doğurdum
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 11:25

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile popüler olan oyuncu Zeynep Koçak, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Ameliyat olduğunu belirten Zeynep Koçak son sağlık durumundan bahsederken, takipçilerini de uyardı.

ZEYNEP KOÇAK AMELİYATA ALINDI

Küçük Esnaf, Sadece Arkadaşız ve Etkileyici gibi projelerde rol alan Zeynep Koçak, hastane odasından paylaşım yaptı. Ameliyata girmeden önce "Stresimi çalarak bastırmaya çalışıyorum" derken ameliyat sonrası son sağlık durumundan bahseden Zeynep Koçak, "Yalnız gitmeyin" dedi.

Oyuncu Zeynep Koçak apar topar ameliyata alındı: Ben de ikiz doğurdum

Koçak daha sonra paylaşımında "Arayıp soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Tabiki asla hastanede kalamadım eve geldim. Şu an ağrım da azaldı. Dediğim gibi minik bir operasyondu Ama kesinlikle yalnız gidicem diye artistlik yapmayın. Yani hastane psikolojisi bambaşka bir şey. Gerçekten sonrasında acıma ve baş dönmeme rağmen evime dönmek istedim. Bir de beni doğum bölümüne almışlar. Her yerde balonlar, insanlar heyecanlı, minik minik çocuklar var yeni doğmuş herkesin ziyaretçisi var ellerinde ayıcıklar. Ben de tekerlekli sandalyeyle içim Ali Rıza bey ama dışımdan herkese "ben de ikiz doğurdum" diye diye çıktım. Keşke üstelik normal doğum deseydim" dedi.

Oyuncu Zeynep Koçak apar topar ameliyata alındı: Ben de ikiz doğurdum
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Sıkça Sorulan Sorular

ZEYNEP KOÇAK KAÇ YAŞINDA?
27 Ağustos 1982 Ankara doğumlu Zeynep Koçak, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile popüler olan Zeynep Koçak, senaristliğini üstlendiği Küçük Esnaf, Neşeli Hayat filmlerinde yer aldı.
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