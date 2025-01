Zeynep Koçak Bolu Kartalkaya'daki yangınla yıkıldı! "Aradım, 'Cesetleri teslim aldık' dedi"

22 Ocak 2025 15:25 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:41

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan yangının ardından 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralandı. Otelde ölenlerin arasında tanıdıkları olduğunu belirten oyuncu Zeynep Koçak, "Ankara'dan en yakın arkadaşımın abisinin, eşinin ve çocuklarının yangında öldüğünü öğrendim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında yakın arkadaşının abisinin ve eşinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Aldığı haberle yıkıldığını belirten Zeynep Koçak, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

ZEYNEP KOÇAK ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep Koçak, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın sonrası hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Ölen vatandaşlarımız arasında tanıdıklarının da olduğunu belirten Zeynep koçak, ''Uyandım haberi gördüm. Story atıp vahşet dedim. İhmalkarlığa isyan ettim ve Allah kaybı olan ailelere sabır versin dedim" diyerek süreci anlattı.

Yaşadığı şoku atlatamadığını belirten Zeynep Koçak, "2 dakika sonra Ankara'dan en yakın arkadaşımın abisinin, eşinin ve çocuklarının yangında öldüğünü öğrendim. Aradım, 'cesetleri teslim aldık, konuşabilecek durumda değilim' dedi ve kapattı. Ben, benim gençliğim her şeyim arkadaşımdan telefonda bana böyle bir şey demesinin şokunu atlatamıyorum. Biz daha başka şeyler konuşuyor olmalıydık şu an. 'Allah yakınlarına sabır versin' anlamını yitirdi. Bir de 'Adalet yerini bulsun' anlamını yitirdi şu an benim için." diyerek yanan otelin yakınlarında kayak yapmaya devam edenlere de tepki gösterdi.