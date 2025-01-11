Ozan Akbaba Aslı Enver'in iyiliğini yıllar sonra anlattı! Kavak Yelleri sahnesi tekrar gündem oldu

11 Ocak 2025 10:24 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 10:28

Uzak Şehir dizisinde oynadığı Cihan Albora karakteriyle beğeni toplayan Ozan Akbaba, katıldığı programda yıllar önce ilk işi Kavak Yelleri'nde Aslı Enver'in kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlattı. İlk işinde heyecandan konuşamadığını belirten Ozan Akbaba, Aslı Enver'in o dönem kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti.

Başrolü Sinem Ünsal​ ile oynadığı Uzak Şehir dizisiyle beğeni toplayan Ozan Akbaba, Kavak Yelleri dizisinde bir bölümlük yer almak için İzmir​'den Urla​'ya geçtiğini belirterek ilk oyunculuk deneyiminden bahsetti. Tecrübesiz ve çok heyecanlı olduğunu belirten Ozan Akbaba, Aslı Enver'in kendisini sakinleştirdiğini belirtti.

OZAN AKBABA'NIN YILLAR ÖNCEKİ ASLI ENVER ANISINA YORUM YAĞDI

Katıldığı programda ilk oyunculuk deneyimimin Kavak Yelleri'nde olduğunu belirten Ozan Akbaba, Aslı Enver'in kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, 'Kavak Yelleri dizisinde barmen rolü için bir bölüm oynamıştım. Sahneyi çekerken bana kal geldi, ne replik verebiliyorum ne mimik yapabiliyorum. Sağ olsun Aslı Enver sırtımı sıvazlayıp 'olur böyle şeyler' demişti.'' dedi.

Ozan Akbaba'nın yıllar önce yaşadığı olayı anlatmasının ardından Aslı Enver hakkında, "Çok tatlı bir insan", "Bu iki isim partner oldun", "Kalbi ne kadar güzel" gibi yorumlar yağdı. Selahattin Paşalı da katıldığı programda Aslı Enver'in kendisini ilk oyunculuk deneyiminde karavanını paylaştığını ve kendisine çok yardımcı olduğunu anlatmıştı.