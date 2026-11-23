Sosyal medyada yer alan Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba'dan kıskançlık iddialarının ardından Akbaba, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile iddiaları yalanladı.

BUKET AKBABA'DAN KISKANÇLIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI CEVAP

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'de gelişmeler yakından takip edilirken magazin gündemi de durulmuyor. Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba hakkında, "Sinem Ünsal'ı kıskanıyor" iddiaları sosyal medyada yer almıştı.

Akbaba ise iddiaları açık bir şekilde yalanladı. Eşi Ozan Akbaba ve rol arkadaşı Sinem Ünsal'ın fotoğrafını yayınladı. Paylaşım ise kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

OZAN AKBABA'NIN EŞİNDEN YÜZ GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM: "CANIM OZAN, CANIM SİNEM"

Televizyon ekranlarına damga vurmaya devam eden Uzak Şehir'in başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, magazin gündeminde de düşmedi.

New York'ta görüntülerinin yer aldığı anlar ise hayranlarından alkış topladı. Son günlerde çıkan "Buket Akbaba kıskançlık" iddiaları sonrasında güzel isim, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İkilinin yer aldığı fotoğrafı paylaşırken "Canım Ozan, Canım Sinem. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Sonsuz emeğinizin karşılığını almanızı diliyorum. Tüm Uzak Şehir ekibine başarılar." notunu ekledi. Samimi paylaşımı ise oldukça beğeni topladı.

OZAN AKBABA'NIN EŞİ KİM?

Ozan Akbaba'nın eşi Elif Buket Arıkan'dır. 2017 yılında evlenen çiftin, Ozan Ali adındaki oğlu 2018 yılında dünyaya geldi. Çiftin sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlar ise beğeni topluyor.