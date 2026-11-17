Bu akşam ekranlara gelen Uzak Şehir yeni bölümünde heyecan kaldığı yerden devam etti. 74. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından ise gözler Cihan'a çevrildi. Seyircilerin bazıları Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

UZAK ŞEHİR CİHAN ÖLECEK Mİ?

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba'nın oynadığı Cihan karakteri yeniden sosyal medyada gündeme yerleşti.

Çıkan yangında içeri giren Cihan'ın dumandan etkilenip yere oturduğu anlar ise Cihan ölecek mi sorusunu ortaya çıkardı. Cihan'ın öleceğine dair herhangi bir paylaşım bulunmazken, biri tarafından kurtarılacağı tahmin ediliyor.

UZAK ŞEHİR OZAN AKBABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'in son fragmanı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Cihan'ın çıkan yangının içerisinde yer aldığı görüntüler ise akılları karıştırdı. Ozan Akbaba'nın diziden ayrılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre yangından biri tarafından kurtarılacağı tahmin ediliyor.

UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜM FRAGMANINDA YANGIN SAHNESİ

Televizyon ekranlarına damga vuran Uzak Şehir'in 73. bölümü oldukça beğenildi. Alya ve Cihan arasında yaşananlar yakından takip edilirken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Son bölüm fragmanında yer alan yangın sahnesi ise en çok konuşulanlar arasına yerleşti. Cihan'ın ateşler içerisinde kaldığı sahne ise akılları karıştırdı.