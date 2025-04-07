Ozan Doğulu'nun kızı Arya Doğulu amcasının vokalisti oldu

Ünlü DJ ve prodüktör Ozan Doğulu, "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Ünlü isim, büyük kızı Arya'nın bu yazdan itibaren amcası Kenan Doğulu’ya vokallik yapacağını duyurdu.

Ozan Doğulu, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu. Ünlü isim, 2007-2018 yılları arasında evli kaldığı Ece Yosmaoğlu'dan dünyaya gelen kızları Arya, Lila ve Elya hakkında bilgiler verdi.

ARYA, AMCASI KENAN DOĞULU'NUN VOKALİSTİ OLDU

Ozan Doğulu, "Babalığı onlardan öğreniyorum, başta Arya olmak üzere... Babalığı bilmiyorsun ama bir şekilde içgüdüyle yapıyorsun. Kızlara göre eğlenceli bir babayım" dedi.

Ünlü isim, sözlerine "Arya 17 yaşında oldu, bu yazdan itibaren amcasına sahnede vokal yapacak. Bunlar bana da değişik duygular" diye devam etti. Kızının şarkıcılığa meraklı olduğunu belirten Ozan Doğulu, artık amcası Kenan Doğulu ile çalışacağını da belirtti. Öte yandan Kenan Doğulu, geçtiğimiz Haziran ayında da Arya'nın okul etkinliğinde yeğeniyle sahneye çıkmış ve ikili "Kirli Beyaz Kedi" şarkısını söylemişti.