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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:40

Ozan Güven'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl Rüstem Paşa itirafı!

Ozan Güven, Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Rüstem Paşa karakterine nasıl seçildiğini yıllar sonra anlattı. Ünlü oyuncu, senarist Meral Okay'ın kendisine bıraktığı notu ilk kez paylaştı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Ozan Güven'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl Rüstem Paşa itirafı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:40

dizisinde Rüstem Paşa karakteriyle hafızalara kazınan , yıllar sonra rolün kendisine nasıl teklif edildiğini anlattı. OMG adlı tiyatro oyununda geçmişe dair anılarını paylaşan oyuncu, Meral Okay ve yapımcı Timur Savcı ile arasında geçen konuşmaları aktardı. Güven'in Meral Okay'ın el yazısıyla bıraktığı notu anlatması ise dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Ozan Güven'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl Rüstem Paşa itirafı!

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Ozan Güven, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Rüstem Paşa rolünün kendisine nasıl teklif edildiğini ve Meral Okay'ın bıraktığı notu yıllar sonra anlattı.
Meral Okay'ın başlangıçta Ozan Güven'i padişah rolü için düşündüğü, ancak Güven'in Canım Ailem dizisine başladığı için teklifi kabul etmediği belirtildi.
Timur Savcı'nın Rüstem Paşa teklifi sırasında uzattığı kâğıtta Meral Okay'ın el yazısıyla, “Keşke bizim köpek oynasa...” yazdığı ifade edildi.
Güven, bu notun ardından rolü kabul ettiğini belirterek “İyi ki oynamışım, yoksa Rüstem Paşa'yı oynayan arkadaşı çok kıskanırdım” dedi.
5 Ocak 2011'de başlayan ve 4 sezon süren Muhteşem Yüzyıl dizisi, 139 bölümün ardından 11 Haziran 2014'te final yaptı.
Ozan Güven, diziye 2013 yılında katılarak 3. ve 4. sezonlarda toplam 38 bölüm rol aldı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

OZAN GÜVEN, RÜSTEM PAŞA ROLÜNÜ NASIL KABUL ETTİĞİNİ ANLATTI

Ozan Güven, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Rüstem Paşa karakterini canlandırmasının arkasındaki hikayeyi yıllar sonra paylaştı. Ünlü oyuncu, dizinin senaristi Meral Okay'ın kendisini ilk olarak padişah rolü için düşündüğünü ancak o dönem Uğur Yücel'le birlikte Canım Ailem dizisine başladığı için teklifi kabul etmediğini anlattı. Güven, daha sonra Timur Savcı'dan gelen Rüstem Paşa teklifinin ise hayatının önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Ozan Güven'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl Rüstem Paşa itirafı!

MERAL OKAY'IN OZAN GÜVEN'E BIRAKTIĞI NOT YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ozan Güven, Rüstem Paşa rolünü kabul etme sürecinde Meral Okay'ın kendisine bıraktığı özel notu da anlattı. Timur Savcı'nın kendisine rolü teklif ettiği sırada Güven, Canım Ailem dizisinin yeni bittiğini söyleyerek tereddüt yaşadığını belirtti. Bunun üzerine Savcı'nın uzattığı kâğıtta Meral Okay'ın el yazısıyla, “Keşke bizim köpek oynasa...” notunun yer aldığını aktardı. Güven, bu sözlerin ardından teklifi kabul ettiğini ve iyi ki Rüstem Paşa'yı oynadığını düşündüğünü ifade etti.

Ozan Güven'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl Rüstem Paşa itirafı!

OZAN GÜVEN: İYİ Kİ RÜSTEM PAŞA'YI OYNAMIŞIM

Güven, rolü kabul etmesinin ardından yaşadığı süreci değerlendirirken Rüstem Paşa'yı canlandırmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Ünlü oyuncu, “İyi ki oynamışım, yoksa Rüstem Paşa'yı oynayan arkadaşı çok kıskanırdım” sözleriyle yıllar sonra bile karaktere duyduğu bağlılığı esprili bir dille anlattı.

Ozan Güven'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl Rüstem Paşa itirafı!

MUHTEŞEM YÜZYIL 4 SEZON BOYUNCA İZLEYİCİYİ EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl, 5 Ocak 2011'de yayın hayatına başladı. Osmanlı sarayındaki güç mücadelelerini, aşkları ve entrikaları konu alan dizi, 4 sezon ve 139 bölümün ardından 11 Haziran 2014'te final yaptı. Aradan geçen yıllara rağmen yapım, oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor. 

Ozan Güven'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl Rüstem Paşa itirafı!

Ozan Güven ise dizinin kadrosuna 2013 yılında Rüstem Paşa karakteriyle katıldı. Oyuncu, 3. ve 4. sezonlarda rol alarak toplam 38 bölümde izleyici karşısına çıktı. Güven'in Rüstem Paşa performansı, dizinin akılda kalan karakterlerinden biri olarak anılmayı sürdürüyor. 

Ozan Güven'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl Rüstem Paşa itirafı!

Ozan Güven'in yıllar sonra paylaştığı bu anı, Muhteşem Yüzyıl'ın kamera arkasında yaşananları bir kez daha gündeme taşıdı. Meral Okay'ın unutulmaz notundan Rüstem Paşa rolünün kendisine uzanan hikayesine kadar anlattıkları, dizinin hayranlarına nostaljik anlar yaşattı. Aradan geçen yıllara rağmen konuşulmaya devam eden Muhteşem Yüzyıl, oyuncularının hafızalarda yer eden performanslarıyla Türk televizyon tarihindeki yerini koruyor.

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#muhteşem yüzyıl
#ozan güven
#Timur Savcı
#Rüstem Paşa
#Meral Okay
#Magazin
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