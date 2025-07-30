Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de katıldı: Ölüm tehditlerinden korkmuyoruz

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in ortak olduğu şirket nedeniyle mahkemelik oldu. Kardeşler arasında Sarıyer'deki villaların hakları üzerine de anlaşmazlık yaşanırken, iki kardeşin birbirleri hakkındaki sözleri ise magazin dünyasında gündem oldu. Özcan Deniz ile Ercan Deniz'in kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de katıldı.

ÖZCAN DENİZ'İN KIZ KARDEŞİNDEN GÜNDEM OLACAK İDDİALAR

Sibel Semerci, sosyal medya paylaşımında kavgaya dahil oldu ve abisi Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı. Özcan Deniz'in yanında olduğunu belirten Sibel Semerci, "Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Madem ailemizi televizyonlarda dillere düşürmekten bu kadar haz alıyorsun, dinle bak şimdi neler anlatacağım evimizin atası, büyüğü, ağabeyi sandığımız vicdansız!" dedi.

Abisine adeta öfke kusan Sibel Semerci, "Ailenin yüz karasısın en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için. "Kardeşlerimin TC kimlik numaralarını kullanmasam onca şirkette bu kadar usulsüzlükleri rahat rahat nasıl yapar ve çifter çifter iş nasıl batırırdım sonra da her borcu kefil yaptığım Özcan Deniz'e nasıl ödettirdim" desene vicdansız" diyerek sözlerine devam etti.

Abisine dava açtığını da belirten Sibel Semerci, "Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Adaleti'nin vermediği bir kararı, hakimin ağzından çıkmamış bir mahkeme sonucunu önceden biliyormuş gibi televizyon kanalına çıkıp konuşabiliyorsun. "Kız kardeşim ve Özcan bey, 2 yıl ile 12 yıl arasında yargılanıyor, ceza alacaklar" diyebiliyorsun. Sen kimsin de sana karşı açılmış bir davayı sanki kız kardeşim ve sevgili ağabeyim Özcan Deniz'e karşı sen açmışsın gibi algı oluşturmaya çalışıyorsun" dedi.

Şirketleri hukuksuz yollarla devraldığını belirten Sibel Semerci, "Sen bunu yaptığın onca düzenbazlıklardan biri mi sanıyorsun. Bu ne cesarettir, neye güveniyorsun?' "Şirketin içini boşaltıp şirketi bana devrettiler" yalanını uydur öyle mi! Kimse sana devretmedi, sen o şirketi haksız ve hukuksuz yollarla devraldın. Tedbir konulmuş taşınmazları satamayacağını anlayınca da şirketin içini boşalttılar yalanına sarılmış bir zavallısın sen" diyerek sözlerini bitirdi.

Ercan Deniz, Özcan Deniz2in vergi kaçırdığını iddia ederek; "Özcan Deniz, vergi kaçırıyor, dizilerden ve konserlerden kazandığını tam olarak yansıtmıyor" dedi. Ayrıca bizzat kendisinin ihbarcı olduğunu da açıkladı. Ercan Deniz, bir sonraki açıklamasında Özcan Deniz'in kara para akladığını da iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Ercan deniz bir açıklamada bulunarak; "Özcan Deniz'e hakkımı helal ettim" dedi. Özcan Deniz, bu açıklamaya; "Sana hakkımızı haram ediyoruz" cümleleriyle karşılık verdi.