Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de katıldı: Ölüm tehditlerinden korkmuyoruz

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile arasında ortak oldukları mal varlıkları sebebiyle anlaşmazlık yaşandı. Mahkemelik olan iki kardeşin kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de dahil oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de katıldı: Ölüm tehditlerinden korkmuyoruz
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:42

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan , ağabeyi Ercan Deniz'in ortak olduğu şirket nedeniyle mahkemelik oldu. Kardeşler arasında Sarıyer'deki villaların hakları üzerine de anlaşmazlık yaşanırken, iki kardeşin birbirleri hakkındaki sözleri ise magazin dünyasında gündem oldu. Özcan Deniz ile Ercan Deniz'in kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de katıldı.

ÖZCAN DENİZ'İN KIZ KARDEŞİNDEN GÜNDEM OLACAK İDDİALAR

Sibel Semerci, sosyal medya paylaşımında kavgaya dahil oldu ve abisi Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı. Özcan Deniz'in yanında olduğunu belirten Sibel Semerci, "Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Madem ailemizi televizyonlarda dillere düşürmekten bu kadar haz alıyorsun, dinle bak şimdi neler anlatacağım evimizin atası, büyüğü, ağabeyi sandığımız vicdansız!" dedi.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de katıldı: Ölüm tehditlerinden korkmuyoruz

Abisine adeta öfke kusan Sibel Semerci, "Ailenin yüz karasısın en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için. "Kardeşlerimin TC kimlik numaralarını kullanmasam onca şirkette bu kadar usulsüzlükleri rahat rahat nasıl yapar ve çifter çifter iş nasıl batırırdım sonra da her borcu kefil yaptığım Özcan Deniz'e nasıl ödettirdim" desene vicdansız" diyerek sözlerine devam etti.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de katıldı: Ölüm tehditlerinden korkmuyoruz

Abisine dava açtığını da belirten Sibel Semerci, "Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Adaleti'nin vermediği bir kararı, hakimin ağzından çıkmamış bir mahkeme sonucunu önceden biliyormuş gibi televizyon kanalına çıkıp konuşabiliyorsun. "Kız kardeşim ve Özcan bey, 2 yıl ile 12 yıl arasında yargılanıyor, ceza alacaklar" diyebiliyorsun. Sen kimsin de sana karşı açılmış bir davayı sanki kız kardeşim ve sevgili ağabeyim Özcan Deniz'e karşı sen açmışsın gibi algı oluşturmaya çalışıyorsun" dedi.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de katıldı: Ölüm tehditlerinden korkmuyoruz

Şirketleri hukuksuz yollarla devraldığını belirten Sibel Semerci, "Sen bunu yaptığın onca düzenbazlıklardan biri mi sanıyorsun. Bu ne cesarettir, neye güveniyorsun?' "Şirketin içini boşaltıp şirketi bana devrettiler" yalanını uydur öyle mi! Kimse sana devretmedi, sen o şirketi haksız ve hukuksuz yollarla devraldın. Tedbir konulmuş taşınmazları satamayacağını anlayınca da şirketin içini boşalttılar yalanına sarılmış bir zavallısın sen" diyerek sözlerini bitirdi.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de katıldı: Ölüm tehditlerinden korkmuyoruz

Ercan Deniz, Özcan Deniz2in vergi kaçırdığını iddia ederek; "Özcan Deniz, vergi kaçırıyor, dizilerden ve konserlerden kazandığını tam olarak yansıtmıyor" dedi. Ayrıca bizzat kendisinin ihbarcı olduğunu da açıkladı. Ercan Deniz, bir sonraki açıklamasında Özcan Deniz'in kara para akladığını da iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Ercan deniz bir açıklamada bulunarak; "Özcan Deniz'e hakkımı helal ettim" dedi. Özcan Deniz, bu açıklamaya; "Sana hakkımızı haram ediyoruz" cümleleriyle karşılık verdi.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri Sibel Semerci de katıldı: Ölüm tehditlerinden korkmuyoruz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı
ETİKETLER
#kara para aklama
#özcan deniz
#Aile Kavgası
#Vergi Kaçağı
#Ercan Deniz
#Sibel Semerci
#Aile Çatışması
#Magazin Haberleri
#Ercan Deniz
#Sibel Semerci
#Hukuki Davalar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.