Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı

2017 yılında yayınlanan Örümcek-Adam: Eve Dönüş filminde başrol oynayan Zendaya ve Tom Holland'in arkadaşlığı aşka dönüştü. Yaklaık 8 yıldır beraber olan iki ünlü isim geçtiğimiz aylarda nişanlandıklarını duyurdu.

ZENDAYA VE TOM HOLLAND'IN NEDEN EVLENEMDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zendaya ile Tom Holland, evliliği her ne kadar istese de bir türlü birlikteliklerini resmiyete dökemiyor. Bunun nedeni ise iki ünlü ismin yoğun iş temposu.

Bu iddia ise Zendaya'nın stilisti Law Roach'dan geldi. Roach'a göre; Zendaya ile Tom Holland, çok isteseler de hayal ettikleri düğünü ertelemek zorunda kaldılar.

Tom Holland ile Zendaya, aşklarının başladığı 'Örümcek Adam' serisinin yeni filminde de birlikte rol almaya hazırlanıyor. Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi 'The Odyssey’de de birlikte rol alan Holland ile Zendaya, önümüzdeki süreçte gösterime girecek birçok filmde ayrı ayrı çalıştığı da biliniyor.

Zendaya, 'Dune'un üçüncü filminde rol alıyor bir yandan da 'Euphoria' adlı dizinin üçüncü sezonunu çekmekle meşgul.