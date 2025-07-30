Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı

Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün setinde tanışarak ilişkiye başlayan, geçtiğimiz ocak ayında da nişanlanan Zendaya ile Tom Holland bir türlü nikah tarihi alamadı. Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 13:49

2017 yılında yayınlanan Örümcek-Adam: Eve Dönüş filminde başrol oynayan Zendaya ve Tom Holland'in arkadaşlığı aşka dönüştü. Yaklaık 8 yıldır beraber olan iki ünlü isim geçtiğimiz aylarda nişanlandıklarını duyurdu.

ZENDAYA VE TOM HOLLAND'IN NEDEN EVLENEMDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zendaya ile Tom Holland, evliliği her ne kadar istese de bir türlü birlikteliklerini resmiyete dökemiyor. Bunun nedeni ise iki ünlü ismin yoğun iş temposu.

Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı

Bu iddia ise Zendaya'nın stilisti Law Roach'dan geldi. Roach'a göre; Zendaya ile Tom Holland, çok isteseler de hayal ettikleri düğünü ertelemek zorunda kaldılar.

Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı

Tom Holland ile Zendaya, aşklarının başladığı 'Örümcek Adam' serisinin yeni filminde de birlikte rol almaya hazırlanıyor. Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi 'The Odyssey’de de birlikte rol alan Holland ile Zendaya, önümüzdeki süreçte gösterime girecek birçok filmde ayrı ayrı çalıştığı da biliniyor.

Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı

Zendaya, 'Dune'un üçüncü filminde rol alıyor bir yandan da 'Euphoria' adlı dizinin üçüncü sezonunu çekmekle meşgul.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti
ETİKETLER
#evlilik
#nişan
#aşk
#oyunculuk
#Zendaya
#Tom Holland
#Örümcek-adam
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.