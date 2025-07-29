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 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz kardeşi Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı! Aile fertleri birbirine girdi

Özcan Deniz mahkemelik olduğu kardeşi Ercan Deniz ile paylaşımlarına sosyal medya hesabından devam ediyor. Hakkını helal etmediğini belirten Özcan Deniz, "Attığın iftiralardan dolayı binlerce kişi hep bir ağızdan sana hakkımızı haram ediyoruz" dedi.

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Özcan Deniz kardeşi Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı! Aile fertleri birbirine girdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:04

Bir süredir aile içi meseleleri sebebiyle birbirleri hakkında çeşitli imalarda bulunan ile kardeşi Ercan Deniz soluğu mahkemede aldı. Ercan Deniz'in borçları sebebiyle Özcan Deniz'in banka hesaplarına el konuldu ve ünlü isim sosyal medya hesabından öfke kustu. Özcan Deniz son paylaşımlarında ise Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı.

ÖZCAN DENİZ AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

"İhanet Nedir?", "Yalancı adama ne denir?", "Hain kime denir?, "Manipülasyon demek? gibi soruların cevaplarını sosyal medya hesabından paylaşan Özcan Deniz en son paylaşımında da mahkemelik olduğu kardeşi Ercan Deniz'e hakkını helal etmediğini paylaştı.

Özcan Deniz kardeşi Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı! Aile fertleri birbirine girdi

Özcan Deniz, "Ah canım kardeşim!" vurgusuyla başladığı paylaşımında "Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp satıp savdığın oğlum, ayırmaya çalıştığınız, kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı binlerce kişi hep bir ağızdan SANA HAKKIMIZI HARAM EDİYORUZ" ifadelerine yer verdi.

Özcan Deniz kardeşi Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı! Aile fertleri birbirine girdi

ÖZCAN DENİZ'İN TÜM BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, son günlerde mali kriz nedeniyle zor günler yaşıyor. Tüm mal varlığı ve gelirine konulan sanatçının, ekonomik açıdan zor günler geçirdiği öğrenildi. Özcan Deniz'in davalık olduğu abisi Ercan Deniz'in yıllar önce kullandığı banka kredilerine kefil olduğu ve borçların ödenmemesi üzerine büyük bir yıkım yaşadığı öğrenildi.

Özcan Deniz kardeşi Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı! Aile fertleri birbirine girdi

ÖZCAN DENİZ: KARDEŞİMİN İLK İHANETİ DEĞİL

Özcan Deniz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, kardeşi Ercan Deniz'e yönelik ağır ifadelerde bulundu ve "Bu, Ercan Deniz'in ilk ihaneti değil. Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim." dedi.

Özcan Deniz kardeşi Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı! Aile fertleri birbirine girdi
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ETİKETLER
#özcan deniz
#haciz
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