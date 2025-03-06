Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz ve Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri de dahil oldu!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasında devam eden çekişmeye kız kardeşleri Sibel Semerci de dahil oldu. Mal paylaşımı, telif hakları ve aile içi anlaşmazlıklar yüzünden başlayan kavgalarını mahkemeye taşıyan iki kardeşin kavgasına dahil olan Sibel Semerci, Ercan Deniz'e ateş püskürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özcan Deniz ve Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri de dahil oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 16:59

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma sebebiyle savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından abisi Ercan Deniz'e ateş püsküren Özcan Deniz, "Çocuğumun malını kimseye yedirmem dedi. Bugün ise canlı yayına bağlanan Ercan Deniz, "Özcan Deniz kaçacak" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

KIZ KARDEŞLERİ DE KAVGAYA DAHİL OLDU

“Bedel karşılığı kardeşinin yanında durmak ancak senin mesleğindi. Para gitti, kardeşlik bitti!” sözleriyle dikkat çeken Semerci, "Televizyona çıkıp şerefi ve namusu üzerine bir daha hiç bir programda konuşmayacağım deyip yemin eden ama ilk fırsatta şerefi ve namusunu gözden çıkarıp yeniden programlarda ağız dolusu hakaret eden ve tüm ailesini özelliklede 2 yıldır görüşmediği annesini kendi hırsı yüzünden, annelik duygularını kullanıp, işi bitince de şimdi köşeye atan, çıkarları için kardeşlerinin hayatlarını yerin dibine sokabilen, bir zamanlar evimizin büyüğü, atası sandığımız ama şimdilerde para ve mal paylaşımı yüzünden kardeşlerini öldürmekle tehdit eden o kendini kaybetmiş şahısa söyleyeceklerim var." diyerek abisi Ercan Deniz'e yüklendi.

Abisi sebebiyle Özcan Deniz'in zor zamanlar geçirdiğini belirten Sibel Semerci, "Sevgili abim Özcan Deniz'in içine senin tarafından düşürülmüş olduğu bu kabus dolu zamanlarında, benim başından beri yanında duruyor olmamı sen yanlış anlamışsın, karşılığında maddi bir çıkarım olduğunu söyleyecek kadar ne yapacağını şaşırmışsın. Sen de çok iyi biliyorsun ki ben sana rağmen kendimi bildim bileli çalışan, kendi ayakları üstünde durabilen, mesleğinin ekmeğini yiyen ve çok şükür dağ gibi arkasında eşi olan bir kadınım." dedi.

En küçük kardeşinin abisi Ercan Deniz'den korktuğu için konuşamadığını dile getiren Sibel Semerci, "Hakkımda ne söylersen söyle şunu bil ki sonuna kadar, tehditlerine rağmen değerli abim Özcan Deniz'in ve senin tehditlerinden korktuğu için bizimle görüşemeyen küçük kız kardeşimin her zaman yanındayım. Senden korkmuyorum!" dedi.

ABİSİ CANLI YAYINDA ÖZCAN DENİZ'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz, TV8'deki Gel Konuşalım programına katıldı. Ağabey Deniz, kardeşi için 'Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Vasiyetimdir Özcan Deniz cenazeme gelmesin.'' diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'den çok konuşulacak iddialar: İngiltere'ye kaçacak
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.