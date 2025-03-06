Özcan Deniz ve Ercan Deniz kavgasına kız kardeşleri de dahil oldu!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasında devam eden çekişmeye kız kardeşleri Sibel Semerci de dahil oldu. Mal paylaşımı, telif hakları ve aile içi anlaşmazlıklar yüzünden başlayan kavgalarını mahkemeye taşıyan iki kardeşin kavgasına dahil olan Sibel Semerci, Ercan Deniz'e ateş püskürdü.

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma sebebiyle savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından abisi Ercan Deniz'e ateş püsküren Özcan Deniz, "Çocuğumun malını kimseye yedirmem dedi. Bugün ise canlı yayına bağlanan Ercan Deniz, "Özcan Deniz kaçacak" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

KIZ KARDEŞLERİ DE KAVGAYA DAHİL OLDU

“Bedel karşılığı kardeşinin yanında durmak ancak senin mesleğindi. Para gitti, kardeşlik bitti!” sözleriyle dikkat çeken Semerci, "Televizyona çıkıp şerefi ve namusu üzerine bir daha hiç bir programda konuşmayacağım deyip yemin eden ama ilk fırsatta şerefi ve namusunu gözden çıkarıp yeniden programlarda ağız dolusu hakaret eden ve tüm ailesini özelliklede 2 yıldır görüşmediği annesini kendi hırsı yüzünden, annelik duygularını kullanıp, işi bitince de şimdi köşeye atan, çıkarları için kardeşlerinin hayatlarını yerin dibine sokabilen, bir zamanlar evimizin büyüğü, atası sandığımız ama şimdilerde para ve mal paylaşımı yüzünden kardeşlerini öldürmekle tehdit eden o kendini kaybetmiş şahısa söyleyeceklerim var." diyerek abisi Ercan Deniz'e yüklendi.

Abisi sebebiyle Özcan Deniz'in zor zamanlar geçirdiğini belirten Sibel Semerci, "Sevgili abim Özcan Deniz'in içine senin tarafından düşürülmüş olduğu bu kabus dolu zamanlarında, benim başından beri yanında duruyor olmamı sen yanlış anlamışsın, karşılığında maddi bir çıkarım olduğunu söyleyecek kadar ne yapacağını şaşırmışsın. Sen de çok iyi biliyorsun ki ben sana rağmen kendimi bildim bileli çalışan, kendi ayakları üstünde durabilen, mesleğinin ekmeğini yiyen ve çok şükür dağ gibi arkasında eşi olan bir kadınım." dedi.

En küçük kardeşinin abisi Ercan Deniz'den korktuğu için konuşamadığını dile getiren Sibel Semerci, "Hakkımda ne söylersen söyle şunu bil ki sonuna kadar, tehditlerine rağmen değerli abim Özcan Deniz'in ve senin tehditlerinden korktuğu için bizimle görüşemeyen küçük kız kardeşimin her zaman yanındayım. Senden korkmuyorum!" dedi.

ABİSİ CANLI YAYINDA ÖZCAN DENİZ'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz, TV8'deki Gel Konuşalım programına katıldı. Ağabey Deniz, kardeşi için 'Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Vasiyetimdir Özcan Deniz cenazeme gelmesin.'' diye konuştu.