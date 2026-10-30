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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:43

Özcan Deniz’den bomba karar! “Hayatımdan çıkardım” sözleri gündem oldu

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, televizyon dizilerinde artık rol almayacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Televizyon dünyasına mesafeli olduğunu belirten Deniz, sektörde özgür içerik üretmenin giderek zorlaştığını söyledi. “Hayatımdan artık çıkardım” sözleriyle kararını net bir şekilde ortaya koyan Özcan Deniz’in açıklaması, hayranlarını şaşırttı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Özcan Deniz’den bomba karar! “Hayatımdan çıkardım” sözleri gündem oldu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:43

Oyuncu ve sanatçı , kariyerine ilişkin aldığı kararla gündeme geldi. Televizyonda istenilen içeriklerin özgürce üretilemediğini düşündüğünü belirten sanatçı, sinemanın kendisine daha geniş bir hareket alanı sunduğunu dile getirdi. Peki, Özcan Deniz ekranlara tamamen veda mı ediyor? Sanatçının yeni dönemde hangi projelere yöneleceği merak ediliyor.

ÖZCAN DENİZ DİZİ SETLERİNE VEDA MI EDİYOR?

Özcan Deniz, televizyon dünyasına ilişkin aldığı kararla hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu, artık televizyon dizilerinde rol almayacağını açıklayarak setlere veda sinyali verdi. “Hayatımdan artık televizyonu çıkardım” sözleriyle dikkat çeken Deniz, bu kararının nedenini de anlattı. Televizyonda istenilen içeriklerin özgürce üretilemediğini düşündüğünü belirten sanatçı, sektörde daha dikkatli hareket etmek zorunda kalındığını ifade etti.

Özcan Deniz’den bomba karar! “Hayatımdan çıkardım” sözleri gündem oldu

Sinemanın kendisine daha özgür bir çalışma alanı sunduğunu söyleyen Özcan Deniz, bu mecrada izleyicinin kendi isteğiyle bir yapımı tercih ettiğine dikkat çekti. “Sinemada daha özgürsün, sana özel bir kitle gelir ve izler. Fakat televizyonda dikkatli olmak gerekiyor” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

“ TRAVMATİK HİKAYELERDEN UZAK DURUYORUM”

Özcan Deniz, Antalya Altın Portakal film festivali öncesinde sevenleriyle buluştu. Son Yemek filmi ile festivalde yer alan Özcan Deniz ve ekibi kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz en son dizisinde Levent karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, televizyon dizilerine artık mesafeli olduğunu ve iş yapmayı çok düşünmediğini ifade eden cümleler kurdu.

Özcan Deniz’den bomba karar! “Hayatımdan çıkardım” sözleri gündem oldu

Özcan Deniz, “ toplumun genel yapısına ya da travmatik ekranlarda ön planda olmaması gereken hikayelere mümkün olduğu kadar ben şahsen uzak duruyorum. Hatta rahat da hayatım. "

Özcan Deniz’den bomba karar! “Hayatımdan çıkardım” sözleri gündem oldu

"Rahat televizyonu çıkarttım da diyebilirim yani televizyon olmayacak. Bunun nedeni biraz artık orada iyice sarpa sardı. Çok fazla artık istenilen içeriklerin üretilemez noktaya gelindiğini düşündüğümden kaynaklanıyor.” sözleriyle televizyon dizilerinde yer almayacağını açıkladı.

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ETİKETLER
#kızıl goncalar
#özcan deniz
#Son Yemek
#Levent
#Antalya Altın Portakal Film Festivali
#Magazin
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