Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar tüm ailenin yaşadıklarını anlattı! Ercan Deniz'e demediğini bırakmadı

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sessizliğini bozdu. Uzaklaştırma kararı alınan Ercan Deniz hakkında konuşan Samar Dadgar, eşinin ağabeyi hakkında "Kronik mitoman olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

ÖZCAN DENİZ'İN EŞİ SAMAR DADGAR HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Özcan Deniz'le ağabeyi Ercan Deniz arasındaki kriz büyüyor. Olaya dahil olan son isim Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar oldu. Dadgar. 'Ercan Deniz'in iftiralarına cevabımdır' diyerek uzun bir yazı paylaştı.

Samar Dadgar, "Özcan'dan asla ev falan istemedim... Sizin ayrılma sebebiniz; bitmek bilmeyen ve Özcan'ın ne olduğunu bilmediği borçlar." diyerek Ercan Deniz'in iftiralarına cevap verdi.

SAMAR DADGAR 'ÖZCAN DENİZ ANNESİNE ŞİDDET UYGULADI' İDDİASINA DA SERT ÇIKTI

Ercan Deniz'i, annesine şiddet uygulamakla da suçlayan Dadgar, "Yalan söyleme.Ya da söyle sen bilirsin. Kronik mitoman olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Ercan Deniz'in iddialarına da cevap veren Samar Dadgar, "Özcan bırak annesine el kaldırmayı herhangi biri kendi annesine el kaldıracak olsa elini kırar. Ve seninle anlaşamama sebeplerinden biri de annene ve vefat etmiş babana ettiğin ağır küfürler" dedi.

ÖZCAN DENİZ'İN ESKİ EŞİ DE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Özcan Deniz'in eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan da sessizliğini bozarak Ercan Deniz'e sert sözlerle yüklendi. Feyza Aktan, "Özcan'la evliyken, onun servetinin tek varisi olabilmek adına bana defalarca evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışan sen değil miydin?" diyerek sözlerine başladı.

Aktan, Ercan Deniz'in Özcan'a duyduğu güveni kötüye kullandığını ve kardeşinin imzalarının bedelini tüm servetine el koyarak ödetmeye çalıştığını belirtti. Ercan Deniz'in tüm aileyi darmadağın ettiğini belirten Feyza Aktan, "Madem bana artık kazandırmayacak, o halde kimseye kazandırmasın' mantığıyla ekranlarda onun kariyerini bitirmeye çalışan sen değil misin?" dedi.