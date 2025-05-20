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 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ve kardeşi Ercan Deniz birbirine girdi: Defol buradan

Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Ercan Deniz kardeşiyle birlikte yürüttükleri şirkete ait butik otelleri kiraya vermek isteyince Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'da müdahale geldi.

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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ve kardeşi Ercan Deniz birbirine girdi: Defol buradan
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 10:11

Ercan Deniz, Deniz Filmcilik şirketine ait butik sitede boş olan iki daireyi kiralamak istedi. Ancak sitede ikamet eden Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar olaya müdahale edince ortalık karıştı.

ÖZCAN DENİZ'İN KARDEŞ KAVGASI BÜYÜDÜ

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ercan Deniz, ifadesinde, "Sahibi olduğum Deniz Filmcilik Prodüksiyon Turizm A.Ş.'ye ait site içerisinde üç adet müstakil villa bulunmaktadır. Bu villalardan birinde kardeşim Özcan Deniz ve ailesi yaşamaktadır. Diğer iki villa boş halde bulunmaktadır. Bu boş villalardan birini şirket sahibi olarak kiraya vermek istedim. Ancak kardeşim Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, emlakçı ve villayı kiralayacak olan kişiyi siteye almadı. Bu amaçla site güvenlik görevlisine telefon telsizinden talimat vermiş." dedi.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ve kardeşi Ercan Deniz birbirine girdi: Defol buradan

Ercan Deniz yaşananları, "Beni kastederek ve benim uzaklaştırma kararım olduğunu söyleyerek 'Buraya gelirse savcılığa tekrar şikayet ederim' demiş ardında 'Defolun!' diyerek emlakçı ve villayı kiralayacak şahısları içeriye aldırmamış." diyerek yaşananları anlattı.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ve kardeşi Ercan Deniz birbirine girdi: Defol buradan
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Sıkça Sorulan Sorular

SAMAR DADGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
21 Ağustos 1994 İran doğumlu Samar Dadgar, 2023 yılında oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile evlendi. Samar Dadgar moda alanında faaliyet gösteriyor.
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