Özge Ulusoy'un baba özlemi: Adaletle uğurlamak istiyorum

Babası Haydar Ulusoy'u geçirdiği trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, özlemini ve adaletin tecelli etmesi yönündeki umudunu da takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özge Ulusoy, "Kalbim bir başka acıyor nedense. Hâlâ adaletin yerini bulmasını bekliyoruz" dedi.

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, Ankara'da 4 Aralık 2022'de meydana gelen trafik kazasında, Haydar Ulusoy hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Nasır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba özlemini sık sık dile getiren Özge Ulusoy, son paylaşımında ise "Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz" dedi.

ÖZGE ULUSOY'UN BABA ÖZLEMİ

Özge Ulusoy; "Her gün çok özlüyorum seni baba ama bugün daha da fazla… Kalbim bir başka acıyor nedense. Hâlâ adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Bize yaşattıklarını yaşayacaklarına eminim, ilahi adalet var çünkü. Ama acımız, o katil hapse döndüğünde bir nebze de olsa hafifleyecek tabii ki. Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Elif Nasır hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada tahliye edilen Nasır, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, daha sonra bu ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Bölge Adliye Mahkemesi, bilinçli taksir bulunduğuna hükmederek cezayı, 5 yıl 4 aya yükseltti, ardından 4 yıl 5 ay 10 gün olarak düzeltti. Ayrıca, Nasır'ın ehliyetine 1 yıl süreyle el konuldu.