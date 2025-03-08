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 | Dilek Ulusan

Özgü Namal ilk kez kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral hakkında konuştu

Kızıl Goncalar dizisinde Meryem karakteriyle yer alan Özgü Namal, ilk kez hayatının en büyük kırılma noktasından bahsetti. Eşini kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, "Kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım" dedi.

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Özgü Namal ilk kez kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral hakkında konuştu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 12:21

Uzun bir aradan sonra Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana geri dönen oyuncu Özgü Namal, en küçük henüz 1 aylıkken eşi Ahmet Serdar Oral’ın kalp krizi nedeniyle kaybetti. Eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konulan Özgü Namal, "Ortada çok yoğun sevgi ve aşk varken, birini kaybettiğinizde, o öldüğünde siz de ölüyorsunuz. Çocuklarımla birlikte, yeniden doğabilmemiz için zamana ihtiyacımız vardı" diyerek yaşadığı süreci anlattı. Instyle dergisine konuşan Özgü Namal, çocukları ve hayatını kaybeden eşi hakkında ilk kez konuştu.

ÖZGÜ NAMAL HAYATINI KAYBEDEN EŞİYLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

2020 yılında eşini kaybeden Özgü Namal, “Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Ama bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese şunu söyledim: ‘Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım…” dedi.

İki çocuğu bulunan Özgü Namal, “Bu benim şahsi kararımdı. Ortada çok yoğun sevgi ve aşk varken, birini kaybettiğinizde, o öldüğünde siz de ölüyorsunuz. Çocuklarımla birlikte, yeniden doğabilmemiz için zamana ihtiyacımız vardı. Bir tohumduk, bekledik, içimize döndük şifalanmak için. Sonra topraktan yeniden doğduk, filizlendik. Şimdi de yavaş yavaş çiçek açmaya başladık beraber. Yaşarken çok zordu ama bugün geldiğim noktada, ‘İyi ki öyle olmuş, tam tersi acının içimden geçmesine izin vermek istedim. Herkes de bana saygı duydu.” diyerek yaşadığı zor süreçlerden bahsetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

ÖZGÜ NAMAL KAÇ YAŞINDA?
28 Aralık 1978 doğumlu Özgü Namal, Melahat Özgü Namal, 14 yaşındayken Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine adım attı. 1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı. 2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadığı Elif Eylül rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
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