28 Ekim'de 86 yaşında Los Angeles'taki evinde hayatını kaybeden oyuncu Patrick Stewart'ın ölüm sebebi ortaya çıktı. Ölüm haberi sevenlerini yıkmıştı.

PATRİCK STEWART'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

86 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini eşi Sunny Ozell duyurmuştu. Başarılı oyuncunun ölüm haberi sonrasında sevenleri adeta yıkılmıştı. 28 Ekim'de evinde hayatını kaybeden ismin neden öldüğü de belli oldu.

Başarılı oyuncunun ölüm belgesine göre ölüm nedenleri arasında kalp-akciğer durmasının yanında Alzheimer ve Lewy Cisimcikli Demans hastalıkları yer aldı. Lewy cisimciği ile seyreden nörokognitif bozukluk nedeni ile vefat eden ismin ölüm haberi sarstmıştı.

PATRİCK STEWART'IN ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YIKMIŞTI

Ian McKellen ise vefatının ardından şu sözlerle veda etmişti:

"Her şeyden önce Kuzey İngiltere'nin o gururlu bölgesi Yorkshire'da doğup büyümesiyle tanımlanırdı… O, duygularını açıkça yaşayan biriydi; bu da onu güvenilecek, hayran olunacak ve benim durumumda ise çok sevilecek bir adam yapıyordu."

PATRİCK STEWART NEDEN ÖLDÜ?

Star Trek: The Next Generation'da 'Kaptan Jean-Luc Picard', X-Men filmlerinde ise 'Profesör Charles Xavier' olarak yer alan usta oyuncunun ölüm sebebi kalp-akciğer durmasının yanında Alzheimer ve Lewy Cisimcikli Demans hastalıkları olarak açıklandı.

PATRİCK STEWART KİMDİR?

13 Temmuz 1940 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Patrick Stewart, tiyatro, sinema ve televizyonda önemli başarılara imza attı. Özellikle Star Trek ve X-Men serileriyle dünya çapında tanındı.