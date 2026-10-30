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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 07:46
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 07:49

Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti! Star Trek ve X-Men filmlerinin yıldız ismiydi

Star Trek ve X-Men gibi birbirinden başarılı projelerin sevilen karakterlerinden biri olan Patrick Stewart'tan kötü haber geldi. Usta oyuncunun 86 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Sinema dünyasını derin bir hüzne boğan olay sonrası Patrick Stewart'ın ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. İngiliz oyuncunun vefat haberini ailesi sosyal medyada duygusal bir paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti! Star Trek ve X-Men filmlerinin yıldız ismiydi
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 07:46
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 07:49

Star Trek: The Next Generation'da 'Kaptan Jean-Luc Picard', X-Men filmlerinde ise 'Profesör Charles Xavier' olarak adını tüm dünyaya duyuran usta oyuncu Patrick Stewart'tan kötü haber geldi. Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken ve rol aldığı projelerde performansıyla adından söz ettiren Patrick Stewart, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği haberi ailesinin sosyal medyada paylaştığı duygusal bir açıklamayla duyuruldu. Sinema dünyasını derin bir hüzne boğan olay sonrası Patrick Stewart'ın ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, Patrick Stewart neden öldü? Patrick Stewart'ın hastalığı neydi? Patrick Stewart'ın vefatına ilişkin merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Patrick Stewart'ın ölümüne dair bilinmeyenler...

PATRICK STEWART NEDEN ÖLDÜ?

Star Trek: The Next Generation ve X-Men filmleriyle adını geniş kitlelere duyuran Patrick Stewart'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Shakespeare sahnelerinden Kaptan Picard'a uzanan 60 yıllık kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan Patrick Stewart, özellikle Star Trek: The Next Generation'da 'Kaptan Jean-Luc Picard', X-Men filmlerinde ise 'Profesör Charles Xavier' karakterleriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti! Star Trek ve X-Men filmlerinin yıldız ismiydi

İngiliz tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olarak adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Patrick Stewart, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde, 2013'ten bu yana evli olduğu Sunny Ozell'in şefkatli bakımı altında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun ailesinden gelen açıklamaya göre; Patrick Stewart'ın son günlerini canlı müzik, dualar, gözyaşları ve kahkahalarla dolu bir ortamda sevdiklerinin arasında geçirdiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti! Star Trek ve X-Men filmlerinin yıldız ismiydi

28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde vefat eden Patrick Stewart'ın acı haberi;  ailesi adına uzun yıllardır sözcülüğünü yapan Kelly Bush Novak tarafından 29 Ekim'de duyuruldu. İnsan hakları, aile içi şiddet mağdurları, mülteciler, gazilerin ruh sağlığı ve hayvan hakları için yürüttüğü çalışmalarla tanınan Patrick Stewart'ın vefat haberi açıklanırken, ünlü oyuncunun yüzündeki huzuru 'yenilmez zarafetinin kalıcı bir hatırası' olarak sonsuza dek saklayacakları dile getirildi.

Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti! Star Trek ve X-Men filmlerinin yıldız ismiydi

PATRICK STEWART'IN HASTALIĞI NEYDİ?

İngiliz basınındaki haberlere göre; 60 yıllık oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Patrick Stewart'ın 18 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen Avengers: Doomsday filminde Profesör X karakteriyle son kez beyazperdeye çıkacağı duyurulmuştu. Yeni projesiyle son kez izleyici karşısına çıkması beklenen İngiliz oyuncudan vefat haberi geldi. Oyuncunun Instagram hesabından paylaşılan aile açıklamasında Patrick Stewart hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti! Star Trek ve X-Men filmlerinin yıldız ismiydi

Yapılan açıklamaya göre; Patrick Stewart, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde, 2013'ten bu yana evli olduğu Sunny Ozell'in şefkatli bakımı altında, Alzheimer ve Lewy cisimcikli demans hastalığıyla geçen kısa ve dokunaklı bir sürecin ardından hayata gözlerini yumdu. Vefatıyla sinema dünyasını derin bir hüzne boğan 86 yaşındaki usta oyuncunun bir süredir Alzheimer ve demans gibi hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti! Star Trek ve X-Men filmlerinin yıldız ismiydi

Patrick Stewart'ın ailesi, vefatının ardından çiçek yerine Johns Hopkins Alzheimer Araştırma Merkezi'ne ve Amerika Alzheimer Vakfı'nın bakım verenlere yönelik destek programına bağış yapılmasını istedi. Ailenin yaptığı vefat açıklaması, Stewart'ın 2023'te yayımlanan anı kitabı Making It So'dan, Jean-Luc'un da kendisi gibi köklerine bağlı kalan ve sonunda evin çağrısını hisseden biri olduğunu anlattığı satırlarla son buldu.

 

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ETİKETLER
#X-men
#Patrick Stewart
#Star Trek: The Next Generation
#Kaptan Jean-luc Picard
#Profesör Charles Xavier
#Magazin
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