Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinde yaşadığı gelişmelere değinen ünlü oyuncunun kullandığı ifadeler, paylaşımın arkasındaki isimleri merak konusu haline getirdi. Açıkalın'ın doğrudan bir isim vermemesi, açıklamanın kime yönelik olduğu sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Peker Açıkalın kimi kastetti? Ünlü oyuncu açıklamasında kimlere gönderme yaptı?

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HABERİN ÖZETİ Peker Açıkalın'ın zehir zemberek sözleri gündem oldu! Peker Açıkalın kimi kastetti? Oyuncu Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla, kariyerinde yaşadığı olumsuz deneyimlere ve bazı kişilere yönelik göndermelerde bulundu. Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından 'zehir zemberek' olarak nitelendirilen bir açıklama yaptı. Açıklamada doğrudan bir isim belirtilmemesine rağmen, sanat dünyasındaki bazı kişi veya kişilere gönderme yaptığı düşünüldü. Ünlü oyuncu, kariyerinde yaptığı bir hatanın 'kamuoyuna iftirası' olduğunu belirtti. Peker Açıkalın, bir diziden ayrıldıktan sonra karakterini sömüren ve kendisine düşük ücret öneren 'sarı bir yılan' olarak nitelendirdiği bir kişiden bahsetti. Bu kişinin, kendisinin 34 bölüm diziye devam etmesi için halkı mutlu etmek adına 1.250 TL ödenmesini sağladığını iddia etti. Oyuncu, günümüz televizyonlarında liyakatli oyuncular yerine botokslu ve sakallı oyuncuların yer almasının insanları televizyondan soğuttuğunu ifade etti.

PEKER AÇIKALIN'IN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERİ

Oyuncu Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamayla gündeme geldi. Kariyerinde yaşadığı gelişmelere ilişkin dikkat çekici ifadeler kullanan ünlü oyuncu, paylaşımında sert bir üslup tercih etti.

Açıkalın'ın sözlerinde herhangi bir isme doğrudan yer vermemesi, açıklamanın kime yönelik olduğu sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle sanat dünyasında yaşadığı süreçlere ilişkin değerlendirmeleri, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Peker Açıkalın'ın bu çıkışının ardından sosyal medyada paylaşımın muhatabına ilişkin merak arttı. Ünlü oyuncunun hangi kişi ya da kişilere gönderme yaptığı henüz netlik kazanmadı. Açıkalın'ın açıklaması, kariyerindeki gelişmelerin yeniden konuşulmasına neden olurken, gözler oyuncudan gelebilecek yeni bir açıklamaya çevrildi. Peki, Peker Açıkalın kimi kastetti?

“KAMUOYUNA İFTİRAMDIR”

Kamuoyuna iftiramdır—Sanat hayatımda yaptığım minik bir hata idi, ekmek teknesi gibi harika bir diziden ayrıldıktan sonra, sadece bir bölümüne konuk olarak çağrıldığım ve yaratmış olduğum. GAFFUR adlı karakteri sömüren, sarı bir yılan vardı. Sayemde dizi ortalığı sallarken, o sarı yılan, bana gerçekten kapıcı muamelesi yapıyordu. O sarı yılan haftada 90 bin lira alırken(o zamanın parası) bana 1.250 tl verdirdi ve 34 bölüm sırf halkı mutlu etmek için, diziye devam ettim. Yıllardır bana ( neden o diziden ayrıldın) diyen) tüm seyircilerime içimde kalmasın diye paylaşmak istedim. Ama ben (YAHŞİ CAZİBE ) adlı dizisiyle yoluma devam ettim. Ve sinema filmlerim ile sizlerle buluştum… Ve televizyon serüvenimi bitireli 17 yıl oldu. Şimdi TV bitti diyorlar. Çünkü TV’lerde bir sürü sarı ve çıngıraklı yılan dolu olan, bu mesleği hakkıyla yapan, okumuş liyakatli oyuncular varken, bir sürü botokslu ve sakallı oyuncu ile milleti TV’den soğuttılar.