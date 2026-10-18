Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 14:42

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’dan yapımcılara sert çıkış: “Para lazım para”

Bir zamanlara damga vuran Avrupa Yakası dizisi sadece konusuyla değil oyuncularıyla da gündem de yer alıyordu. Öyle ki dizinin başarılı ismi Gaffur, sevilerek takip edilen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilerde yapımcılara yapmış olduğu sert çıkışla gündeme geldi. Peker Açıkalın, sosyal medyasından yaptığı açık teklifle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’dan yapımcılara sert çıkış: “Para lazım para”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 14:42

İzleyicinin gönlünde ’nın Gaffur’u olarak yer alan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, yapmış olduğu açıklamalarla kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Kendi sosyal medyasından yapımcılara sert çıkışlarda bulunan Peker Açıkalın, yapımcılara açık teklifte bulunarak “Para lazım para” diyerek seslendikten sonra paylaşımını hemen kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

AVRUPA YAKASI’NIN GAFFUR’U PEKER AÇIKALIN’DAN YAPIMCILARA SERT ÇIKIŞ!

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, oynadığı her türlü karakterle dikkatleri çekerek izleyicinin gönlünde taht kuran isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki bir dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Avrupa Yakası’nda Gaffur karakteriyle sevilerek takip edilen isim, şimdilerde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’dan yapımcılara sert çıkış: “Para lazım para”

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Peker Açıkalın, kendi sosyal medyasında magazin gündeminin dikkatini çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında dizi ve film sektörüne tepki gösterdiğine dair dikkat çeken sert çıkışı yakından takip edilmeye başlandı.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’dan yapımcılara sert çıkış: “Para lazım para”

Oynadığı yapımlarla dikkat çeken isimlerden biri olan Peker Açıkalın, mesleki tecrübesine dikkat çeken 63 yaşındaki oyuncu, maddi açıdan zorlandığını dile getirdi. Her türlü karakteri oynamaya hazır olduğunu vurgulayan Açıkalın, yapımcılara seslendi. Ünlü ismin yaptığı paylaşım kısa süre de gündemdeki en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’dan yapımcılara sert çıkış: “Para lazım para”

“PARA LAZIM PARA”

Sosyal medyasından yapımcılara seslenen Peker Açıkalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’dan yapımcılara sert çıkış: “Para lazım para”

“Yazıyı ben yazmadım, bu yazı görünenin sadece bir kısmı. İster okuyun ister pas geçin... Megaloman değilim ama aferin bana be, tam 50 sene! Toplum tarafından alkışlanmak ve sevilmek bana yetti. Gelen tekliflere açığım, her türlü karakteri oynarım... Para lazım, para! Önüne gelenin oyuncu olduğu bu dönemde yapımcıların tekliflerine açığım.”

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’dan yapımcılara sert çıkış: “Para lazım para”

Diğer bir yandan da toplum tarafından sevilen bir kişi olduğunu ifade eden Paker Açıkalın, kendine özgü tavırları ve mizahıyla yapımlardaki unutulmaz isimlerden biri olarak bilinirken yapmış olduğu paylaşımı silmesi de gözlerden kaçmadı.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’dan yapımcılara sert çıkış: “Para lazım para”

sektörüne bir gönderme olarak algılanan paylaşım da bugünün oyuncu tercihlerine sert eleştirilerde bulunduğu iddia edildi. Kendisi gibi yıllardır sahnelerde olan insanlara sektör de yer verilmemesi nedeniyle maddi ihtiyacını açıkça dile getirmesi kısa süre de gündeme oturdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur’dan oyuncu olmak isteyenlere sert sözler! “Sizin şansınız çok daha düşük”
Genç oyuncu Eylül Ersöz görenler inanamıyor! Hülya Avşar’a benzerliği dikkat çekti, itiraf gecikmedi
ETİKETLER
#sosyal medya
#avrupa yakası
#Peker Açıkalın
#oyunculuk
#Yapımcılar
#Gaffur
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.