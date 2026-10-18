Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’dan yapımcılara sert çıkış: “Para lazım para”

İzleyicinin gönlünde Avrupa Yakası’nın Gaffur’u olarak yer alan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, yapmış olduğu açıklamalarla kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Kendi sosyal medyasından yapımcılara sert çıkışlarda bulunan Peker Açıkalın, yapımcılara açık teklifte bulunarak “Para lazım para” diyerek seslendikten sonra paylaşımını hemen kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

AVRUPA YAKASI’NIN GAFFUR’U PEKER AÇIKALIN’DAN YAPIMCILARA SERT ÇIKIŞ!

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, oynadığı her türlü karakterle dikkatleri çekerek izleyicinin gönlünde taht kuran isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki bir dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Avrupa Yakası’nda Gaffur karakteriyle sevilerek takip edilen isim, şimdilerde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Peker Açıkalın, kendi sosyal medyasında magazin gündeminin dikkatini çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında dizi ve film sektörüne tepki gösterdiğine dair dikkat çeken sert çıkışı yakından takip edilmeye başlandı.

Oynadığı yapımlarla dikkat çeken isimlerden biri olan Peker Açıkalın, mesleki tecrübesine dikkat çeken 63 yaşındaki oyuncu, maddi açıdan zorlandığını dile getirdi. Her türlü karakteri oynamaya hazır olduğunu vurgulayan Açıkalın, yapımcılara seslendi. Ünlü ismin yaptığı paylaşım kısa süre de gündemdeki en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

“PARA LAZIM PARA”

Sosyal medyasından yapımcılara seslenen Peker Açıkalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Yazıyı ben yazmadım, bu yazı görünenin sadece bir kısmı. İster okuyun ister pas geçin... Megaloman değilim ama aferin bana be, tam 50 sene! Toplum tarafından alkışlanmak ve sevilmek bana yetti. Gelen tekliflere açığım, her türlü karakteri oynarım... Para lazım, para! Önüne gelenin oyuncu olduğu bu dönemde yapımcıların tekliflerine açığım.”

Diğer bir yandan da toplum tarafından sevilen bir kişi olduğunu ifade eden Paker Açıkalın, kendine özgü tavırları ve mizahıyla yapımlardaki unutulmaz isimlerden biri olarak bilinirken yapmış olduğu paylaşımı silmesi de gözlerden kaçmadı.

Oyunculuk sektörüne bir gönderme olarak algılanan paylaşım da bugünün oyuncu tercihlerine sert eleştirilerde bulunduğu iddia edildi. Kendisi gibi yıllardır sahnelerde olan insanlara sektör de yer verilmemesi nedeniyle maddi ihtiyacını açıkça dile getirmesi kısa süre de gündeme oturdu.