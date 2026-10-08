Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur’dan oyuncu olmak isteyenlere sert sözler! “Sizin şansınız çok daha düşük”

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur’un ardından oğlu Behzat Uygur’da oyunculuk yapmaya karar vermiş, tiyatro alanında dikkat çeken işlerde bulundu. Kardeşi Süheyl Uygur ile sahne alan Behzat Uygur’un oğlu, Nejat Uygur’un oyuncu olmak isteyenlere sert sözlerde bulundu. Ünlü bir aileden gelen Nejat Uygun, kendi isteğiyle bu sektöre girenlere aynı yerde olmadıkları ifade eden bir açıklama yaparak gündeme bomba gibi düştü.

BEHZAT UYGUR’UN OĞLU NEJAT UYGUR’DAN OYUNCU OLMAK İSTEYENLERE SERT SÖZLER!

Türk tiyatrosunda yer alan ünlü isim Nejat Uygur, kuşaktan kuşağa oyunculuk mirasını bıraktı diyebiliriz. Öncelikle oğulları Süheyl ve Behzat Uygur’un babalarını gibi aynı yolda yürüdüğü görülürken, özellikle de ‘Şahane Pazar’ programıyla izleyicinin dikkatini çeken ikili olmuşlardı.

Tabi kuşaktan kuşa giden bir oyunculuktan bahsedecek olurken Behzat Uygur’un oğlu ve dedesiyle aynı adı taşıyan Nejat Uygur, sanatla büyüyen bir ailenin içinden gelmesiyle birlikte oyuncu olmak isteyenlere sert sözler kullandığı belirtildi.

Onedio’nun haberine göre, dedesiyle aynı adı taşıyan Nejat Uygur, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş. Ailesinden gelen bir sanat durumuyla birlikte oyunculuğa yönelen Nejat Uygur, ilk olarak sosyal medyada komik içerikler çekerek tanınmaya başlamıştır.

Daha sonra televizyon kariyerine bir döneme damga vuran ve geniş bir kitleye sahip olan ‘Bizim Hikaye’ dizisinde Hikmet karakterini oynamıştı. Tiyatro ve sahne çalışmaları ile yakından takip edilen Nejat Uygur, oyunculuk yolculuğunda şanslı olduğunu ifade eden bir açıklama da bulundu. Bu açıklamasının ardından gündeme bomba gibi düşen Nejat Uygur, herkesin aynı koşullarda olmadığını da ifade etti.

SİZİN ŞANSINIZ ÇOK DAHA DÜŞÜK”

Mesleği yakından tanınan bir ailenin içinde büyüyen Nejat Uygur, oyuncu olmak isteyenlere yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Sektöre adım atarken herkesin aynı koşullarda başlamadığını ifade eden Nejat Uygur, ‘Sizin şansınız çok daha düşük’ dedi.

Sosyal medyadan eğlenceli içerikler paylaşarak gündeme gelen Nejat Uygur, daha sonrasında dizi ve tiyatrolarda oynamasıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Oyuncu olmak isteyenlere ‘Tiyatro yapmak isteyenlere hiçbir şey demiyorum. Ama siz televizyon oyuncusu olmak isteyenler siz ünlü olmak istiyorsunuz.’ Şekilde açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonrasında ise oyuncu olma hayali kuran kişilere, “Sizin oyuncu olma şansınız benim oyuncu olma şansımdan çok daha düşük.” diyerek sert tepkilerle karşılaştı. Nejat Uygur’un bu sözleri kısa süre de gündem olurken sosyal medya da adeta ikiye bölündü.