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 | Dilek Ulusan

Pelin Akil'den Anıl Altan'a olay yorum! Evleri ayırdıkları iddia edilmişti

Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin sık sık ayrı tatillere çıkıp birlikte hiç poz vermemelerinin ardından 2016 yılında evlenen çiftin boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Pelin Akil'in Anıl Altan'ın fotoğrafına yaptığı yorum iddiaları çürüttü.

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Pelin Akil'den Anıl Altan'a olay yorum! Evleri ayırdıkları iddia edilmişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 17:17

2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen ünlü çiftin evlerini ayırdığı iddia edilmişti. İddialarına cevap Pelin Akil'den geldi.

PELİN AKİL BOŞANMA İDDİALARINI BÖYLE YALANLADI

Sık sık haklarında ayrılık haberleri çıkan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın "Tahammülsüzlük" nedeniyle ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Sık sık sosyal medyadan birlikte paylaşım yapmayı da bırakan çiftin evlerini de ayırdığı iddia edildi.

Evleri ayırdıkları iddiaları manşetlerde yer alırken, Pelin Akil'in Anıl Altan'a yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Pelin Akil sosyal medya hesabından kayak tatilinden bir kareyi yayınlayan eşi Anıl Altan'a alev emojisi koyarak yorum yaptı. İki ismin takipçileri de "Çok mutlu oldum", "Bu mesajı görmek çok mutlu ett", "Boşanmıyorlar süper" gibi yorumlar yapıldı.

Pelin Akil ''Boşanmıyoruz'' dedi, yüzündeki ifade ise kafaları karıştırdı | TGRT Haber
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Sıkça Sorulan Sorular

PELİN AKİL KAÇ YAŞINDA?
17 Nisan 1986 doğumlu Pelin Akil, Pelin Akil ilk ve en çok konuşulan deneyimini 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle yaşamıştır. Oyuncu daha sonra Kurt Kanunu, Seksenler, Suskunlar ve Yalı Çapkını gibi yapımlarda rol aldı.
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