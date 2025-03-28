Pelin Akil'den kaçamak boşanma cevabı

Boşanacakları yönündeki iddialarla sürekli gündeme gelen Pelin Akil ile Anıl Altan, evlerini ayırmıştı. Pelin Akil, gazetecilerin 'boşanma' sorularına yine kaçamak bir yanıt verdi

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti 2016 yılında evlendi ve 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan çift, boşanacakları yönünde haberleri yalanlamışlardı. Pelin Akil'den yine kafaları karıştıran açıklama geldi.

PELİN AKİL'DEN YİNE KAÇAMK CEVAPLAR

Sık sık boşanacaklar gündeme gelen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin fikir ayrılıkları nedeniyle boşanmaya karar verdiği ancak çocukları için bu durumun sessiz sedasız halledilmesini istedikleri iddia edildi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen n Pelin Akil, iş toplantısı için geldiğini söyleyerek sorulara cevap verdi.

Pelin Akil, muhabirlerin boşanma iddialarını hatırlatması üzerine; "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz" dedi.Oyuncu; "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna, "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek yine kaçamak bir cevap verdi.

Bir arada görüntülenmeyen ve ayrı ayrı tatil yapan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin evleri de ayırdıkları iddia edilmişti. Anıl Altan'ın sosyal medya hesabından kızının sözlerini paylaşması da kafaları karıştırdı.