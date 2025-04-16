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 | Dilek Ulusan

Perran Kutman'ın sözleri olay oldu! Gökçe Bahadır'dan da cevap gecikmedi

Hayat Bilgisi dizisinde Afet Öğretmen rolüyle yer alan Perran Kutman, dizide öğrencisi rolüyle yer alan Gökçe Bahadır hakkında konuştu. Perran Kutman'ın sözleri sonrası gözyaşlarını tutamadığını belirten Gökçe Bahadır, "Ben senden öğrendiğim gibi iyilik peşinde koşuyorum" mesajını yayımladı.

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Perran Kutman'ın sözleri olay oldu! Gökçe Bahadır'dan da cevap gecikmedi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 12:07

Hayat Bilgisi dizisinde Afet Öğretmen karakteriyle yer alan Perran Kutman, aynı dizide öğrencisi rolüyle yer alan Gökçe Bahadır'a övgüler yağdırdı. Katıldığı programda Gökçe Bahadır'ın çok disiplinli olduğunu belirten Perran Kutman, sözleriyle oyuncuyu ağlattı.

PERRAN KUTMAN, GÖKÇE BAHADIR'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Perran Kutman katıldığı programda Hayat Bilgisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Dizide Gökçe Bahadır ile birlikte rol alan Perran Kutman, "Gökçe işine çok sadıktı. Kapının önünde beni beklerdi, 'Perihan anne, sahnemizi yeniden geçebilir miyiz?' diye sorardı. Her sahneyi bir daha çalışmak isterdi. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. İşte böyle yerlere gelebildi. Kadrodaki diğer genç oyuncuların çoğu da işi bıraktı. Yani devam etmediler" ifadelerin kullandı.

Perran Kutman'ın sözleri olay oldu! Gökçe Bahadır'dan da cevap gecikmedi

Perran Kutman'ın sözleri sonrası duygulanan Gökçe Bahadır, yaptığı paylaşımda; "Sevgili Perran Kutman yani bizim deyimimizle 'Perran annenin röportajını izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım ve bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hatırladım. Bu mesleğe onunla adım atmış olmaktan ne kadar mutlu olduğumu, onun öğrencisi olmaktan, bugüne kadar mesleğimde özendiğim her anda onun ne kadar etkisi olduğunu tekrar fark ettim. Ve en önemlisi sadece mesleki olarak değil iyilik nedir, ne demektir onu da gördüm. 'Ne güzel günlermiş' dedim. Bugünlerde her şey çok fazla geliyor ve kelimeler duyguları anlatmaya yetmiyor. Ben senden öğrendiğim gibi iyilik peşinde koşuyorum" mesajını yayımladı.

Perran Kutman'ın sözleri olay oldu! Gökçe Bahadır'dan da cevap gecikmedi
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