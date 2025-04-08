Petek Dinçöz estetik yaptırdı, kimse tanıyamadı

Oyuncu ve şarkıcı Petek Dinçöz, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Estetik yaptırdığı anları paylaşan Petek Dinçöz, bambaşka birine dönüştü.

PETEK DİNÇÖZ BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Petek Dinçöz paylaşımında, "Hayati hocama geleli bir ay geçti. Kendime güvenim tam olunca saçlarımı değiştirdi, yüzümde ufak tefek dokunuşlar yaptı. Hayati hocamın elleri sihirli. Çok mutluyum. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi. Prof. Dr. Hayati Akbaş ise yaptığı açıklamada, "Petek Hanım zaten çok güzel bir kadın. Güzeli daha güzel yapmak benim için zor olmadı. Sonucu ben de çok beğendim. Yeni yüzünü güle güle kullansın" diye konuştu. Sanatçı Dinçöz, teşekkürlerini ise "Neredesin Sen" parçasından "Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm" dizeleriyle dile getirdi.

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

29 Mayıs 1980 İzmir doğumlu Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim gördükten sonra 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçildi. Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dâhil oldu. Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır.