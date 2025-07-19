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 | Murat Makas

Petek Dinçöz'ün annesinin son hali şaşırttı! Yüzünü görenler inanamadı

Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş da yüz gençleştirme ameliyatı oldu. Esra Süay Toğuş'un son hali şaşırttı.

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Petek Dinçöz'ün annesinin son hali şaşırttı! Yüzünü görenler inanamadı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 10:19

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş, 'da yüz gençleştirme ameliyatı oldu. Sosyal medyada Esra Süay Toğuş'un son halini paylaşan Dr. Hayati Akbaş, şunları anlattı:

"Sevgili Petek Dinçöz ün annesi sevgili Esra hanım fotoğraf gönderdi. 'Hayati hocam bana Samsun'da yapmış olduğunuz yüz gençleştirme ameliyatı için size müteşekkirim' dedi. 'O kadar mutluyum ki anlatamam' dedi.

Petek Dinçöz'ün annesinin son hali şaşırttı! Yüzünü görenler inanamadı

'Yılların, yaşanmışlıkların ve yerçekiminin yüzümde oluşturduğu yorgunluğu yüzümden aldınız beni tekrar kendimle barıştırdınız size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum' dedi. Sevgili Esra hanım öncelikle bu güzel fotoğraf ve bu güzel sözler için bende size çok teşekkür ederim dedim.

''FİLTRE İHTİYACINIZ YOK''

Anlıyorum ki bu ameliyat sizde zaten var olan ve Türkiye'nin en güzel sanatçılarının başında olan sevgili kızınız Petek Dinçöz'ün yüzünde vücut bulan güzelliği ortaya çıkarmış dedim. 'Hayati hocam kendimi artık çok beğeniyorum. Sadece sizin fark ettiğiniz gibi küçük bir filtre katkısı var ama asıl olan sizin yaptığınız o güzel operasyon' dedi. Sevgili Esra hanım bence artık hiç filtreye ihtiyacın yok ve mümkün olan en kısa zamanda görüşürüz ve bir video çekimi yapar takipçilerimle sizin değişim sürecinizi paylaşmak isterim dedim. 'Memnuniyetle Hayati hocam' dedi."

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ETİKETLER
#samsun
#estetik
#Petek Dinçöz
#Esra Süay Toğuş
#Yüz Gençleştirme Ameliyatı
#Dr. Hayati Akbaş
#Magazin
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