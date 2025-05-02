Phoebe Gates'in dikkatsizliği Bill Gates'in hastalığını ortaya çıkardı

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates, bu kez kızı Phoebe Gates yüzünden gündeme geldi. 22 yaşındaki Phoebe Gates, babası Bill Gates'in hastalığını ağzından kaçırdı.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan 69 yaşındaki Bill Gates, bu kez 22 yaşındaki kızı Phoebe Gates'in ağzından çıkan sözlerle gündem oldu. Erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırma anısını anlatan Phoebe, babasının ''Asperger sendromu'' olduğunu yanlışlıkla açıkladı.

BILL GATES'İN HASTALIĞINI KIZI CANLI YAYINDA SÖYLEDİ

Programda erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırma sürecinden bahseden Phoene Gates, dikkat çekici bir bilgi verdi. Phoebe Gates, "Erkek arkadaşımı eve getirmek onun için korkunçtu. Benim için ise çok komikti. Çünkü babam sosyal açıdan oldukça beceriksiz. Daha önce de söylediği gibi, Asperger hastası. Bu yüzden benim için çok komikti," dedi.

PHOEBE GATES'E TEPKİ YAĞDI

69 yaşındaki Bill Gates, yıllar içinde sayısız röportaj vermiş olsa da bugüne dek bu türden bir sağlık durumuna dair herhangi bir bilgi vermedi. Kızı Phoebe'nin sözleri, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.