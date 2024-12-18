Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen düğün günü itirafı! Doktorlar setine taş attı

18 Aralık 2024 17:43 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:43

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde olan Pınar Altuğ, yıllar sonra düğünüyle ilgili itirafta bulundu. Doktor dizisinin set düzenini de anlatan Pınar Altuğ, "Evlendiğimiz gün sabah 7'de geldi" dedi.

Pınar Altuğ​ ile Yağmur Atacan​ çifti 2008 yılında görkemli bir törenle evlendi. Su adında bir kızları çift, her röportajlarında ne kadar mutlu olduklarını dile getiriyor. evlilik​ kararı aldıkları dönem Yağmur Atacan'ın Doktorlar dizisinde rol aldıkları dönemde evlendiklerini belirten Pınar Altuğ'dan da çok konuşulacak itiraf geldi.

PINAR ALTUĞ'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Oyuncu çiftlerin evliliğinde yaşadığı zorluklarla ilgili konuşan Pınar Altuğ, "İki kişi oyuncu olduğunda denk gelemiyorsun repolar tutmuyor. Gerçekten karı koca olarak birbirini göremiyorsun." dedi.

Düğün günüyle ilgili de konuşan Pınar Altuğ, "Ben seti idare edebiliyordum ama onun Doktorlar çok fenaydı. Bizim evlendiğimiz gün sabah 7'de geldi eve. Düğün günü... Yani öyle bir tempoda çalışmak çok insan üstü oluyor." dedi.