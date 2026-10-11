Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan'ın Londra isyanı! Okulun yasaklarını sitem ederek saydı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, üniversite eğitimi için gittiği Londra'da okulun katı kurallarıyla karşı karşıya kaldı. Anne ve babasının izinden giderek oyunculuk alanında kendini geliştirmek isteyen Su Atacan, oyunculuk eğitimi için gittiği Londra’daki okulunun yasaklarından sitem ederek bahsetti. Şimdilerde kendi YouTube sayfasını açarak Londra'daki maceralarını takipçileriyle paylaşmaya hazırlanan Su Atacan, yayınladığı bir videoda üniversitedeki katı kuralların hangileri olduğunu söyledi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan'ın bu paylaşımı kısa sürede hızla yayıldı. Ünlü oyuncuların kızları kısa sürede hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde büyük ses getirdi.

PINAR ALTUĞ'UN KIZI SU ATACAN LONDRA'DAKİ OKULUNUN YASAKLARINA SİTEM ETTİ!

Ünlü oyuncular Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin evliliklerinden dünyaya gelen kızları Su Atacan büyüdü. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Su, şimdilerde üniversite için Londra'nın yolunu tuttu. Yükseköğrenimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Su, anne ve babasının izinden giderek kendini oyunculuk alanında geliştirmek istedi.

Oyunculuk eğitimi almak üzere yurt dışına giden Su Atacan, yeni okuluna başladıktan kısa bir süre sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eğitim gördüğü kurumun disiplin kurallarına ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme bomba gibi oturan Su'nun Londra’daki yeni hayatının ilk günlerinde anne ve babası da yanında oldu.

Londra'da oyunculuk eğitimine başlayan Su Atacan, okulda uygulanan bazı kuralları sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla takipçilerine anlattı. Okulun katı kurallarıyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Su, bu yasaklardan sitem ederek bahsetti. Okulun kılık kıyafet ve disiplin kurallarına tepki gösteren Su, "İsyanlardayım. Okulda takı takmak komple yasak." ifadelerine yer verdi.

"SADECE SİYAH RENKTE GİYİNEBİLİYORUZ"

Oyunculuk eğitimi için gittiği Londra’daki okulunun yasaklarından sitem ederek bahseden Su Atacan, kıyafet konusunda da öğrencilerin yalnızca siyah giymesine izin verildiğini açıkladı. Okulun kıyafetteki renkler konusunda da oldukça katı olduğunun altını çizen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları, siyah renk dışında herhangi bir rengin giyilmediğini ifade etti.

Su Atacan, açıklamalarında "Sadece siyah renkte giyinebiliyoruz, başka renk yasak. Lacivert ve gri de yasak" şeklinde konuştu. Eğitim gördüğü oyunculuk okulunda telefon kullanımının ve tırnakların da yasak olduğunu belirten Su, "Telefon yasak, tırnak yasak" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı sitem ederek dile getirdi.

Üniversite eğitiminin ilk günlerinde karşılaştığı yasaklarla şaşkınlığını takipçileriyle paylaşan Su Atacan, "Kendimi liseye dönmüş gibi hissettim" diye konuştu.

ANNESİ YOUTUBE KANALI AÇTIĞINI DUYURDU!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su Atacan, şimdilerde kendi YouTube sayfasını açarak Londra'daki maceralarını takipçileriyle paylaşıyor. Su'ya en büyük destek ise ünlü oyuncu annesinden geliyor. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla kızının YouTube kanalı açtığını duyuran Pınar Altuğ, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

"Benim küçük kızım büyüdü, Londra’da yeni bir hayata başladı. Şimdi de kendi YouTube kanalını açtı! Okul hayatını, Londra’daki günlerini ve yaşadığı tüm heyecanları artık kendi kanalında paylaşacak. Ben de onun bu yeni yolculuğunu heyecanla takip ediyorum. Su’nun kanalına abone olmayı ve ona destek olmayı unutmayın!"

Pınar Altuğ'un kızı Londra'daki eğitim maceralarıyla şimdiden gündem olmayı başardı. Ünlü oyuncuların kızları bir videoda üniversitedeki katı kuralların hangileri olduğunu söyledi. Su Atacan'ın bu paylaşımı kısa sürede hızla yayıldı. Su, açıklamalarıyla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde büyük ses getirdi.