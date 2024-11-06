Pınar Deniz'in hamilelik mutluluğu! Tek sorunu ilk kez açıkladı

06 Kasım 2024 16:20 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 17:20

Kaan yıldırım ile evlenen Pınar Deniz, son röportajında hamileliğe dair samimi açıklamalarda bulundu. Hamileliğinin kolay geçtiğini belirten Pınar Deniz, tek sorunun çok yemek yemesi olduğunu belirtti.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in düğün tarihi belli oldu! 23 dövmesi ele verdi

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in düğün tarihi belli oldu! 23 dövmesi ele verdi

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. 4 aylık hamile olan Pınar Deniz, hamilelik sürecinden ilk kez bahsetti. Zor günleri geride bırakmadığını belirten Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, yaşadığı mutluluğu anlattı.

PINAR DENİZ'İN HAMİLELİK MUTLULUĞU

Hamileliği hakkında ilk kez konuşan Pınar Deniz, "Biraz böyle acı kısmını bıraktım, tatlı bir kısmına geçtim. Bebeğimi daha çok hissettiğim bir dönemimdeyim. Kaan bey çok mutlu. Hepimiz çok mutluyuz. Aşermiyorum. Çok yemeye başladım. Ama aşermiyorum dedi.

Kaan Yıldırım'ın neler hissettiğini soran muhabirlere cevap Pınar Deniz, "Kaan’ı fazla yormuyorum. Hamilelik kıyafetlerine geçiş yaptığım için ayrıca mutluyum. İsim konusunda daha kararsızız.” dedi.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Roma'da evlenen Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, vize problemleri sebebiyle nikah törenine katılamayan aileleri için kutlama organize etti. Beyaz uzun bir elbise giyen Pınar Deniz, bebek beklediğini ilk kez açıkladı. Paylaşımının mavi kalp emojisi koyan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın erkek bebek beklediği ortaya çıktı.