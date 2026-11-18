Ekranların sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te tanınan Arif Verimli, geçtiğimiz günlerde izleyicilerin heyecanla beklediği Bir Başkadır dizisini eleştirdi. Verimli’nin yaptığı paylaşım sonrası seans ücretleri ortaya çıktı. Ünlü ismin seans ücreti ağızları açık bırakırken, sosyal medyada ikiye bölündü. İşte detaylar...

ARİF VERİMLİ’NİN SEANS ÜCRETİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

Ünlü psikolog Prof. Dr. Arif Verimli’, Netflix’te altı yıl sonra dönen Bir Başkadır dizisinin 2. sezonunda yer alan psikolog sahnelerine eleştiri yaptı. İzleyicinin heyecanla beklediği Bir Başkadır dizisinin psikolog sahnelerine yaptığı eleştiriden sonra Verimli’nin seans ücretleri ortaya çıktı.

Uzun yıllar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, dizinin eleştirisi yapmasıyla gündemdeki yerini aldı. Müge Anlı’nın programında yaptığı yorumlarla tanınan Verimli, ‘Böyle seanslar yaşanmıyor benim odalarda...’ diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Tüm bu olaylardan sonra Mynet’in haberine göre seans ücreti gündem olan Arif Verimli, adeta ağızları açık bıraktı. Sosyal medya da kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Arif Verimli, ayrıca da psikometrik test, EEG ve MR gibi tahlilleri de yapmadan teşhis koymadığını ifade etti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyayı ikiye bölen Arif Verimli, seans ücretleriyle kısa sürede oldukça dikkat çeken isimlerden biri oldu. Verimli’nin paylaşımı pek çok sayıda yorum alırken bir takipçisinin seans ücretini sormasının ardından verilen cevap duyan herkesi şoke etti.

Prof. Dr. Arif Verimli’nin kayıtsız kalmadığı bu yorumda açık davranarak bir seansının 6 bin TL olduğunu belirttiği iddia edildi. Bu iddia sonrası sosyal medyada ücret adeta ikiye böldü. Sosyal medyada kimi kullanıcı bu ücreti normal buldu. Ancak kimi kullanıcı da tek bir seans ücretinin böyle olmasını fazla bulduğunu ifade etti.

Çok sayıda kişi sosyal medyada seans ücreti hakkında ‘randevu alalım’, ‘Bence uygun fiyat’, ‘Fiyat fazla değil mi?’, ‘Sizin gibi bir üstad için 6 bin çok iyi’, ‘Saçmalık sürdürebilir değil’ gibi yorumlarda peşin sıra gelmeye başladı.