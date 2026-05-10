Günümüzde stres, düzensiz uyku alışkanlıkları ve çok geç saatlere kadar maruz kalınan ekran süresi, ruh sağlığını da doğrudan etkiliyor. Özellikle son yıllarda uyku sorunlarına dair ciddi bir artış bulunuyor. Prof. Dr. Arif Verimli'den ruh sağlığı ve uyku düzenine dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü psikiyatrist, ruh sağlığını korumak için en önemli yollardan birinin doğru saatlerde uyumaktan geçtiğini söyledi. Verimli'ye göre biyolojik ritmini kaçıranlarda stres, zihinsel yorgunluk ve kaygı gibi şikayetler çok daha fazla oluyor. Peki hangi saatlerde uyumak ruh sağlığı için daha önemli? İşte Arif Verimli'den en kritik uyku saati aralığı...

HABERİN ÖZETİ Prof. Dr. Arif Verimli'den ruh sağlığını koruyan gece uykusu uyarısı! Bu saat aralığını kaçıran yandı Prof. Dr. Arif Verimli, ruh sağlığını korumak için biyolojik ritme uygun saatlerde uyumanın önemini vurguluyor. Günümüzde stres, düzensiz uyku ve ekran süresinin ruh sağlığını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Biyolojik ritmini kaçıranlarda stres, zihinsel yorgunluk ve kaygı şikayetlerinin arttığı ifade ediliyor. Melatonin hormonunun gece salgılandığı, uykuya dalmayı kolaylaştırdığı, beynin dinlenmesini ve stres seviyesinin düşmesini sağladığı belirtiliyor. Gece geç saatlere kadar ekrana maruz kalmak melatonin üretimini azaltarak uyku kalitesini düşürüyor. Yetersiz uyku, stres hormonlarının yüksek çıkmasına ve zamanla psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Kaliteli bir gece uykusunun kişinin daha sakin, enerjik ve pozitif hissetmesine yardımcı olduğu, hafızayı güçlendirdiği ve zihinsel performansı artırdığı vurgulanıyor.

Uzmanlara göre kaliteli uyku lüks olmaktan çıkıyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak belli bir dengede olmanın tek anahtarı kaliteli uyku uyumaktan geçiyor.

Geç saatlere kadar süren telefon kullanımı, düzensiz uyku ve yetersiz dinlenme hem stres hem de dikkat dağınıklığı oluşturabiliyor. İşte tam da bu noktada Prof. Dr. Arif Verimli'nin ruh sağlığını korumaya yönelik dikkat çektiği uyku saat aralığı devreye giriyor. Peki en iyi uyku hangi saat aralığında olmalıdır? Arif Verimli 'Başka yolu yok' diyerek, ruh sağlığını koruyan gece uykusu saat aralığını açıkladı.

MELATONİN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Halk arasında uyku hormonu olarak bilinen melatonin, gece salgılanan doğal bir hormondur. Bu hormon yalnızca uykuya dalmayı kolaylaştırmaz, aynı zamanda beynin dinlenmesini ve stres seviyesinin düşmesini de sağlar.

Bununla beraber bu saat aralığında uyuyanların ruhsal dengesi de korunmuş oluyor. Gece geç saatlere kadar ekrana maruz kalmak ise melatonin üretimini ciddi şekilde azaltabiliyor.

Telefon, tablet ve bilgisayar ışıkları beynin gece olduğunu algılamasını zorlaştırıyor. Bu durum ise uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Böylece ertesi gün daha gergin, yorgun ve odaklanma problemi yaşayan biri haline gelebiliyorsun.

UYKU RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDE NASIL ETKİLİDİR?

Uzmanlara göre kaliteli uyku, beynin kendini toparladığı doğal bir terapi süreci gibi çalışıyor. Yeterli uyumayan kişilerde stres hormonları daha fazla yüksek çıkıyor. Özellikle düzensiz uyku alışkanlığı zamanla psikolojik sorunlara da davetiye çıkarıyor.

Kaliteli bir gece uykusu ise kişinin daha sakin, daha enerjik ve daha pozitif hissetmesine yardımcı oluyor. Hafıza güçleniyor, dikkat süresi artıyor ve zihinsel performans en iyi şekilde çalışıyor. Uzmanlar bu nedenle yalnızca uyku süresinin değil, uyunan saatlerin de kritik rol oynadığının altını çiziyor.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Uykusuzluk gerçekten ruh sağlığı üzerinde etkili midir?

Uzun süren uykusuzluk insanda stres, kaygı, dikkat eksikliği ve hatta depresyon gibi etkiler gösterebilir.

Melatonin hormonu neden önemli?

Melatonin, uyku düzenini kontrol eden bir hormondur. Bu hormon beynin dinlenmesini sağladığı için zihinsel ve ruhsal dengeye doğrudan etki etmektedir. Melatonin hormonu için kaliteli uyku da mutlaka şarttır.