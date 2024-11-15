Rachel Araz’ın baget ekmek çantasına tepki yağdı Fiyatı ise dudak uçuklattı

15 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:18

Ünlü bir markanın baget ekmek şeklindeki çantasını satın alan sosyal medya fenomeni Rachel Araz, yorum yağmuruna tutuldu. Rachel Araz, fiyatı dudak uçuklatan baget şeklindeki çantayı paylaşır paylaşmaz tepki çekti.

İtalya'nın ünlü giyim markası baget şeklindeki çantasını piyasaya sürdü. Şekli ve fiyatıyla dikkat çeken çantayı Türkiye'den ilk alan isimlerden biri de sosyal medya​ fenomeni Rachel Araz oldu. Lüks yaşantısıyla bilinen Rachel Araz, baget ekmek şeklindeki çantasını paylaşır paylaşmaz sosyal medyada eleştiri aldı.

RACHEL ARAZ'A TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi olan Rachel Araz, zaman zaman paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor. Lüks yaşamıyla bilinen Rachel Araz, son yaptığı paylaşımda takipçilerini hayrete düşürdü. Baget ekmek şeklindeki çanta​ alan Rachel Araz, "Baget ekmek şahsi meselemdir" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

BAGET EKMEK ŞEKLİNDEKİ ÇANTANIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Görenlerin şaşkınlık yaşadığı çantanın fiyatını duyanlar ise eleştiri yağdırdı. Rachel Araz'ın satın aldığı baget ekmek şeklindeki çantanın fiyatının 1000 dolar yani 34 bin TL olduğu ortaya çıktı. Rachel Araz'a, "Yok artık daha neler", "Para bol olunca nereye harcayacağını şaşırdı" gibi yorumlar yapıldı.