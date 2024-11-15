Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Rachel Araz’ın baget ekmek çantasına tepki yağdı Fiyatı ise dudak uçuklattı

Rachel Araz’ın baget ekmek çantasına tepki yağdı Fiyatı ise dudak uçuklattı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:18

Ünlü bir markanın baget ekmek şeklindeki çantasını satın alan sosyal medya fenomeni Rachel Araz, yorum yağmuruna tutuldu. Rachel Araz, fiyatı dudak uçuklatan baget şeklindeki çantayı paylaşır paylaşmaz tepki çekti.

İtalya'nın ünlü giyim markası baget şeklindeki çantasını piyasaya sürdü. Şekli ve fiyatıyla dikkat çeken çantayı Türkiye'den ilk alan isimlerden biri de sosyal medya​ fenomeni Rachel Araz oldu. Lüks yaşantısıyla bilinen Rachel Araz, baget ekmek şeklindeki çantasını paylaşır paylaşmaz sosyal medyada eleştiri aldı. 

RACHEL ARAZ'A TEPKİ YAĞDI 

Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi olan Rachel Araz, zaman zaman paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor. Lüks yaşamıyla bilinen Rachel Araz, son yaptığı paylaşımda takipçilerini hayrete düşürdü. Baget ekmek şeklindeki çanta​ alan Rachel Araz, "Baget ekmek şahsi meselemdir" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Rachel Araz’ın baget ekmek çantasına tepki yağdı Fiyatı ise dudak uçuklattı - 1. Resim

BAGET EKMEK ŞEKLİNDEKİ ÇANTANIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI 

Görenlerin şaşkınlık yaşadığı çantanın fiyatını duyanlar ise eleştiri yağdırdı. Rachel Araz'ın satın aldığı baget ekmek şeklindeki çantanın fiyatının 1000 dolar yani 34 bin TL olduğu ortaya çıktı. Rachel Araz'a, "Yok artık daha neler", "Para bol olunca nereye harcayacağını şaşırdı" gibi yorumlar yapıldı. 

Rachel Araz’ın baget ekmek çantasına tepki yağdı Fiyatı ise dudak uçuklattı - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
İtalyasosyal medyaçanta

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...