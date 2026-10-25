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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 13:53

Rafet El Roman üçüncü kez evleniyor! 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Kendinden 26 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolunda ilerleyen sanatçının müstakbel eşinin kimliği ve mesleği merak uyandırdı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Rafet El Roman üçüncü kez evleniyor! 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 13:53

Aşk hayatıyla zaman zaman gündeme gelen , bu kez evlilik haberiyle dikkat çekti. İki evlilik yapan ve üç kız çocuğu bulunan ünlü şarkıcının, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü. Rafet El Roman’ın müstakbel eşinin kim olduğu merak edilirken, çiftin ilişkisine dair ayrıntılar da gündeme geldi. 

HABERİN ÖZETİ

Rafet El Roman üçüncü kez evleniyor! 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Rafet El Roman, kendisinden 26 yaş küçük olan Rahime Haciyeva ile üçüncü evliliğine hazırlanıyor.
58 yaşındaki Rafet El Roman, ocak ayında nişanlandığını duyurmuştu.
Müstakbel eşi Rahime Haciyeva'nın 32 yaşında, Azerbaycanlı ve hemşire olduğu öğrenildi.
2020 yılındaki koronavirüs pandemisi döneminde tanışan çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı.
Düğünün kesin tarihi henüz netleşmezken, köy ortamında ve yaklaşık 50 kişinin katılımıyla sade bir şekilde yapılması planlanıyor.
Daha önce iki evlilik yapan sanatçının üç çocuğu bulunmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

RAFET EL ROMAN NİŞANLANDIĞINI DUYURMUŞTU

Üçüncü kez evlenmeye hazırlanan Rafet El Roman, ocak ayında yaptığı açıklamayla nişanlandığını duyurmuştu. Parmağındaki yüzüğü gazetecilere gösteren ünlü şarkıcı, evlilik hazırlığında olduğunu doğrulamış ancak düğün tarihiyle ilgili kesin bir bilgi paylaşmamıştı. El Roman, son açıklamasında ise nişanlılık sürecinin devam ettiğini ve çocuklarının da birbiriyle tanıştığını belirtti. Sanatçının düğünün köy ortamında, yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleşmesini istediği de aktarıldı.

Rafet El Roman üçüncü kez evleniyor! 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı

58 YAŞINDAKİ RAFET EL ROMAN’IN NİŞANLISI MERAK KONUSU OLDU

Üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Rafet El Roman’ın özel hayatındaki gelişmeler magazin gündeminde geniş yer buldu. Ocak ayında nişanlandığını açıklayan ve yüzüğünü gazetecilere gösteren 58 yaşındaki şarkıcının müstakbel eşinin kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Sanatçının evlilik hazırlığı yaptığı kişinin ortaya çıkmasıyla birlikte çiftin ilişkisi, tanışma hikayesi ve aralarındaki yaş farkı yeniden gündeme geldi.

Rafet El Roman üçüncü kez evleniyor! 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı

RAFET EL ROMAN’IN NİŞANLISI RAHİME HACİYEVA 32 YAŞINDA

Rafet El Roman’ın evlilik hazırlığı yaptığı Rahime Haciyeva’nın 32 yaşında ve Azerbaycanlı olduğu öğrenildi. Hemşirelik mesleğini yapan Haciyeva, ünlü şarkıcıyla arasındaki 26 yaş farkıyla da dikkat çekti.

Rafet El Roman üçüncü kez evleniyor! 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı

Çiftin 2020 yılında, koronavirüs pandemisi döneminde tanıştığı ve ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadığı belirtildi. Ocak ayında nişanlandığını açıklayan Rafet El Roman’ın üçüncü evliliği için hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Rafet El Roman üçüncü kez evleniyor! 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı

Rafet El Roman, evlilik hazırlıklarıyla ilgili açıklamasında nişanlısının sade bir düğün istediğini belirtti. Sanatçı, düğünün köy ortamında ve yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleşmesinin planlandığını aktardı. Çiftin henüz kesinleşmiş bir düğün tarihi paylaşmadığı belirtilirken, evlilik hazırlıklarının ne zaman tamamlanacağı merak konusu oldu. 

Rafet El Roman üçüncü kez evleniyor! 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı

RAFET EL ROMAN ÜÇÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURMAYA HAZIRLANIYOR

Özel hayatıyla yeniden gündeme gelen Rafet El Roman, Rahime Haciyeva ile evlilik hazırlıklarıyla dikkat çekiyor. Kendinden 26 yaş küçük nişanlısıyla sade bir düğün yapmayı planlayan sanatçının ne zaman nikah masasına oturacağı ise henüz netlik kazanmadı. Daha önce iki evlilik yapan ve üç çocuk babası olan Rafet El Roman’ın üçüncü evliliğine ilişkin gelişmeler, hayranları ve magazin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

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ETİKETLER
#rafet el roman
#azerbaycan
#Rahime Haciyeva
#Koronavirüs Pandemisi
#Magazin
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