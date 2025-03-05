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 | Dilek Ulusan

Rafet El Roman'dan itiraf! "En gereksiz parçam" diyerek açıkladı

Özel hayatıyla ilgili sık sık gündeme gelen Rafet El Roman sosyal medya hesabından yaptığı itirafla şaşırttı. 90'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla popüler olan şarkıcı en gereksiz bulduğu şarkısını açıkladı.

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Rafet El Roman'dan itiraf!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 14:12

"Bana Sen Lazımsın", "Kalbine Sürgün", "Yalancı Şahidim" gibi şarkıların sahibi Rafet El Roman'dan yıllar sonra itiraf geldi. 90'lı yıllardan itibaren popülaritesini koruyan El Roman "en gereksiz" şarkısını açıkladı.

RAFET EL ROMAN'DAN YILLAR SONRA İTİRAF

56 yaşındaki şarkıcı, 1990'lı yıllarda yazdığı "Sana Dönemem" adlı şarkısının, yaptığı en gereksiz şarkılardan biri olduğunu belirtti. Şarkıcı paylaşımında "1990'larda yazdığım en gereksiz şarkılardan biri bence" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ünlü şarkıcı özel hayatıyla da son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Rafet El Roman, kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile uzun süreden beri aşk yaşıyordu.

RAFET EL ROMAN KİMDİR?

25 Ağustos 1968 doğumlu Rafet El Roman, 1988'de ilk sahne çalışmalarına başladı. 1992 yılında Saarlaendischer Rundfunk Radio Kurumu tarafından Almanya'da Yılın En İyi Yeteneği seçildi. 1994 yılında Frankfurt Kültür Festivali'nde Media Artist Award – Medya Sanat Ödülü aldı. 1995'te Türkiye'ye gelerek ilk solo albümünü çıkardı. Gençliğin Gözyaşları adlı albüm bir milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı.

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