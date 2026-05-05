Survivor 2026 Gönüllüler takımında yaşanan erzak tartışması yeni bir boyut kazandı. Ramazan’ın, Barış Murat Yağcı’yı açıkça erzak çalmakla suçlaması sonrası ada karıştı. İddia karşısında sessiz kalmayan Osman Can ise takım arkadaşını sosyal medya üzerinden savunan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barış Murat Yağcı ise hakkında ortaya atılan suçlamaları reddederken, yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ramazan “Barış Murat Yağcı ekmek çaldı” iddiasında bulundu! Osman Can’dan yalanlama geldi Survivor 2026 Gönüllüler takımında Ramazan'ın Barış Murat Yağcı'yı erzak çalmakla suçlaması ve Osman Can'ın bu iddiayı yalanlaması ada karıştırdı. Ramazan, Barış Murat Yağcı'yı açıkça erzak çalmakla suçladı. Ramazan, Osman Can'ın Barış Murat Yağcı'nın ekmekleri aldığını söylediğini iddia etti. Osman Can, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ramazan'ın iddialarını yalanladı. Barış Murat Yağcı ise hakkında ortaya atılan suçlamaları reddetti.

RAMAZAN’DAN BARIŞ MURAT YAĞCI’YLA İLGİLİ ŞOK İDDİA

Barış Murat Yağcı’nın erzak çalma olayı büyüdü. Ada konseyine taşınan olay başka sırları da ortaya çıkardı. Ramazan, “ Osman Can gitmeden önce söyledi dedi ki ekmekleri Barış aldı dedi.” Açıklamasıyla şok bir iddia da bulundu.

Barış Murat Yağcı, Ramazan’ın açıklamaları sonrasında Osman Can’ın bu tarz bir açıklama yapmayacağını dile getirdi. “ Osman Can gitmeden söyledi diyorlar. Ben böyle bir şeyin olma ihtimalini sıfır olarak değerlendiriyorum. Çünkü böyle bir şey olmadı.”

OSMAN CAN’DAN YALANLAMA

Ramazan’ın Barış Murat Yağcı için açıklamalarını dinleyen Osman Can sosyal medyadan cevap verdi. Survivor 2026’ın yeni bölüm fragmanını izleyen Osman Can hakkında Ramazan’ın iddia ettiği olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Osman Can instagram hesabından şu sözleri paylaştı.

“ Arkadaşlar tabi ki ‘ekmeği barış aldı’ diye bir şey demedim. Nasıl olsa elendim ve söz hakkım yok diye böyle yalan uydurmak tam da Ramazanlık hareket şaşırmadım. Allah hidayet ve karakter versin.”

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Sude Demir

Seda Albayrak

Can Berkay Ertemiz

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

Osman Can Ural

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR