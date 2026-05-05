Ramazan “Barış Murat Yağcı ekmek çaldı” iddiasında bulundu! Osman Can’dan yalanlama geldi

Survivor 2026 Gönüllüler takımında yaşanan erzak tartışması yeni bir boyut kazandı. Ramazan’ın, Barış Murat Yağcı’yı açıkça erzak çalmakla suçlaması sonrası ada karıştı. İddia karşısında sessiz kalmayan Osman Can ise takım arkadaşını sosyal medya üzerinden savunan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barış Murat Yağcı ise hakkında ortaya atılan suçlamaları reddederken, yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.
Barış Murat Yağcı’nın erzak çalma olayı büyüdü. Ada konseyine taşınan olay başka sırları da ortaya çıkardı. Ramazan, “ Osman Can gitmeden önce söyledi dedi ki ekmekleri Barış aldı dedi.” Açıklamasıyla şok bir iddia da bulundu.
Barış Murat Yağcı, Ramazan’ın açıklamaları sonrasında Osman Can’ın bu tarz bir açıklama yapmayacağını dile getirdi. “ Osman Can gitmeden söyledi diyorlar. Ben böyle bir şeyin olma ihtimalini sıfır olarak değerlendiriyorum. Çünkü böyle bir şey olmadı.”
Ramazan’ın Barış Murat Yağcı için açıklamalarını dinleyen Osman Can sosyal medyadan cevap verdi. Survivor 2026’ın yeni bölüm fragmanını izleyen Osman Can hakkında Ramazan’ın iddia ettiği olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Osman Can instagram hesabından şu sözleri paylaştı.
“ Arkadaşlar tabi ki ‘ekmeği barış aldı’ diye bir şey demedim. Nasıl olsa elendim ve söz hakkım yok diye böyle yalan uydurmak tam da Ramazanlık hareket şaşırmadım. Allah hidayet ve karakter versin.”
