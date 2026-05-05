Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Ramazan “Barış Murat Yağcı ekmek çaldı” iddiasında bulundu! Osman Can’dan yalanlama geldi

Survivor 2026’da Gönüllüler takımında sular durulmuyor. Ramazan’ın, Barış Murat Yağcı’yı ekmek çalmakla suçlaması ada gündemine bomba gibi düştü. Takım içinde yaşanan kriz kısa sürede büyüdü. Survivor 2026’ya veda eden Osman Can sosyal medyadan verdiği yanıtla tartışmaları daha da alevlendirdi.

Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 20:26

Survivor 2026 Gönüllüler takımında yaşanan erzak tartışması yeni bir boyut kazandı. ’ın, Barış Murat Yağcı’yı açıkça erzak çalmakla suçlaması sonrası ada karıştı. İddia karşısında sessiz kalmayan Osman Can ise takım arkadaşını sosyal medya üzerinden savunan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barış Murat Yağcı ise hakkında ortaya atılan suçlamaları reddederken, yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Survivor 2026 Gönüllüler takımında Ramazan'ın Barış Murat Yağcı'yı erzak çalmakla suçlaması ve Osman Can'ın bu iddiayı yalanlaması ada karıştırdı.
Ramazan, Barış Murat Yağcı'yı açıkça erzak çalmakla suçladı.
Ramazan, Osman Can'ın Barış Murat Yağcı'nın ekmekleri aldığını söylediğini iddia etti.
Osman Can, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ramazan'ın iddialarını yalanladı.
Barış Murat Yağcı ise hakkında ortaya atılan suçlamaları reddetti.
RAMAZAN’DAN BARIŞ MURAT YAĞCI’YLA İLGİLİ ŞOK İDDİA

’nın erzak çalma olayı büyüdü. Ada konseyine taşınan olay başka sırları da ortaya çıkardı. Ramazan, “ Osman Can gitmeden önce söyledi dedi ki ekmekleri Barış aldı dedi.” Açıklamasıyla şok bir iddia da bulundu.

Barış Murat Yağcı, Ramazan’ın açıklamaları sonrasında Osman Can’ın bu tarz bir açıklama yapmayacağını dile getirdi. “ Osman Can gitmeden söyledi diyorlar. Ben böyle bir şeyin olma ihtimalini sıfır olarak değerlendiriyorum. Çünkü böyle bir şey olmadı.”

OSMAN CAN’DAN YALANLAMA

Ramazan’ın Barış Murat Yağcı için açıklamalarını dinleyen Osman Can sosyal medyadan cevap verdi. Survivor 2026’ın yeni bölüm fragmanını izleyen Osman Can hakkında Ramazan’ın iddia ettiği olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Osman Can instagram hesabından şu sözleri paylaştı.

“ Arkadaşlar tabi ki ‘ekmeği barış aldı’ diye bir şey demedim. Nasıl olsa elendim ve söz hakkım yok diye böyle yalan uydurmak tam da Ramazanlık hareket şaşırmadım. Allah hidayet ve karakter versin.”

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
  • Can Berkay Ertemiz
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 4 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
