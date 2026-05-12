Survivor 2026 yarışmasında Ramazan Sarı ile Barış Murat Yağcı arasında yaşanan gerilim yeni bölüme damga vurdu. Ramazan’ın, Barış Murat Yağcı’nın ekmek çaldığını iddia etmesi ve konseyde “hırsız” ile “beş para etmez adam” ifadelerini kullanması yarışmacılar arasında büyük tartışma oluşturdu.

HABERİN ÖZETİ Ramazan’ın Survivor 2026’da yaptıkları deşifre oldu! Acun Ilıcalı’dan çarpıcı açıklamalar Survivor 2026'da Ramazan Sarı ile Barış Murat Yağcı arasındaki gerilim, Ramazan'ın Barış'ı ekmek çalmakla suçlaması ve Acun Ilıcalı'nın Ramazan'ın gizli davranışlarını ortaya çıkarmasıyla büyüdü. Ramazan Sarı, Barış Murat Yağcı'nın ekmek çaldığını iddia ederek konseyde "hırsız" ve "beş para etmez adam" ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, Ramazan'ın adada gizli şekilde Yunan yarışmacıların adasına gittiğini açıkladı. Acun Ilıcalı, Ramazan'ın ödül oyununda çuvalına ekmek doldurduğunu ortaya çıkardı. Survivor 2026 Kırmızı Takım kadrosunda Deniz Çatalbaş, Can Berkay Ertemiz, Mert Nobre, Lina Hourieh, Barış Murat Yağcı ve Sude Demir yer alıyor. Survivor 2026 Mavi Takım kadrosunda Nefise Karatay, Ramazan Sarı, Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere, Beyza Gemici ve Murat Arkın bulunuyor. Habere göre birçok yarışmacı Survivor 2026'ya veda etti.

Ada konseyinde Acun Ilıcalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Ramazan’ın adada gizli şekilde yaptığı ve yarışmacıların çoğunun bilmediği bazı davranışları tek tek anlattı. Açıklamalar sonrası konseyde şaşkınlık yaşanırken, yarışmacıların yüz ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

RAMAZAN YUNAN YARIŞMACILARIN ADASINA GİTTİ Mİ?

Ramazan’ın Survivor 2026 ikinci dokunulmazlık oyununda sergilediği tavırlar sonrası tartışma çıktı. Ramazan oyun kazandıktan sonra Barış Murat Yağcı’ya “ Yürü deve boyun” sözlerini kullandı. Oyun sırasındaki atışma ada konseyinde de konuşuldu. Ramazan Sarı’nın Barış Murat Yağcı için kullandığı sözlere Acun Ilıcalı dikkat çekti.

Ilıcalı, Ramazan’a “ Sen bir yarışmacı için hırsız veya beş para etmez adam deme rahatlığını nereden buluyorsun? Efendiliği siz eziklik zannediyorsunuz. Madem konu sensin senden başlayalım. Sen Yunan kampına hiç gittin mi?” sözlerini kullandı.

Ramazan’ın gizliden Yunan adasına gittiğini açıklayan Ilıcalı, konuya dair Ramazandan bir açıklama bekledi. Ramazan’ın yüzündeki ifadeler izleyiciler olayı gerçekleştirdiğini anladı.

RAMAZAN ÖDÜL OYUNUNDA ÇUVALA EKMEK DOLDURMUŞ

Barış Murat Yağcı’yı ekmek çalmakla suçlayan ve açıklamalarını bu yönde iddia eden Ramazan Sarı’nın ödül oyununda yaptığı olay deşifre oldu. Acun Ilıcalı, Ramazan’ın ödül oyunu sonrası çuvalın içine ekmek doldurup getirdin mi? sorusu herkesi şaşkına çevirdi.

Ramazan’ın kimseye söylemediği olayların gerçek yüzünü Acun Ilıcalı ortaya döktü. Ramazan’ın Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sonrası yapacağı açıklama merak konusu oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI TAKIM

Deniz Çatalbaş

Can Berkay Ertemiz

Mert Nobre

Lina Hourieh

Barış Murat Yağcı

Sude Demir

SURVİVOR 2026 MAVİ TAKIM KADROSU

Nefise Karatay

Ramazan Sarı

Sercan Yıldırım

Nagihan Karadere

Beyza Gemici

Murat Arkın

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

Osman Can Ural

Seda Albayrak

