Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Ramazan’ın Survivor 2026’da yaptıkları deşifre oldu! Acun Ilıcalı’dan çarpıcı açıklamalar

Survivor 2026’da tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ramazan Sarı’nın, Barış Murat Yağcı hakkında kullandığı sert ifadeler ada konseyine damga vurdu. “Hırsız” ve “beş para etmez adam” sözleri sonrası yarışmada gerilim artarken, Acun Ilıcalı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Ilıcalı, Ramazan’ın adada kimsenin bilmediği bazı davranışlarını ilk kez konseyde açıklayarak yarışmacıları şaşkına çevirdi.

Survivor yarışmasında Ramazan Sarı ile arasında yaşanan gerilim yeni bölüme damga vurdu. Ramazan'ın, Barış Murat Yağcı'nın ekmek çaldığını iddia etmesi ve konseyde "hırsız" ile "beş para etmez adam" ifadelerini kullanması yarışmacılar arasında büyük tartışma oluşturdu.

Survivor 2026'da Ramazan Sarı ile Barış Murat Yağcı arasındaki gerilim, Ramazan'ın Barış'ı ekmek çalmakla suçlaması ve Acun Ilıcalı'nın Ramazan'ın gizli davranışlarını ortaya çıkarmasıyla büyüdü.
Ramazan Sarı, Barış Murat Yağcı'nın ekmek çaldığını iddia ederek konseyde "hırsız" ve "beş para etmez adam" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı, Ramazan'ın adada gizli şekilde Yunan yarışmacıların adasına gittiğini açıkladı.
Acun Ilıcalı, Ramazan'ın ödül oyununda çuvalına ekmek doldurduğunu ortaya çıkardı.
Survivor 2026 Kırmızı Takım kadrosunda Deniz Çatalbaş, Can Berkay Ertemiz, Mert Nobre, Lina Hourieh, Barış Murat Yağcı ve Sude Demir yer alıyor.
Survivor 2026 Mavi Takım kadrosunda Nefise Karatay, Ramazan Sarı, Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere, Beyza Gemici ve Murat Arkın bulunuyor.
Habere göre birçok yarışmacı Survivor 2026'ya veda etti.
Ada konseyinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Ramazan’ın adada gizli şekilde yaptığı ve yarışmacıların çoğunun bilmediği bazı davranışları tek tek anlattı. Açıklamalar sonrası konseyde şaşkınlık yaşanırken, yarışmacıların yüz ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

RAMAZAN YUNAN YARIŞMACILARIN ADASINA GİTTİ Mİ?

Ramazan’ın Survivor 2026 ikinci dokunulmazlık oyununda sergilediği tavırlar sonrası tartışma çıktı. Ramazan oyun kazandıktan sonra Barış Murat Yağcı’ya “ Yürü deve boyun” sözlerini kullandı. Oyun sırasındaki atışma ada konseyinde de konuşuldu. ’nın Barış Murat Yağcı için kullandığı sözlere Acun Ilıcalı dikkat çekti.

Ilıcalı, Ramazan’a “ Sen bir yarışmacı için hırsız veya beş para etmez adam deme rahatlığını nereden buluyorsun? Efendiliği siz eziklik zannediyorsunuz. Madem konu sensin senden başlayalım. Sen Yunan kampına hiç gittin mi?” sözlerini kullandı.

Ramazan’ın gizliden Yunan adasına gittiğini açıklayan Ilıcalı, konuya dair Ramazandan bir açıklama bekledi. Ramazan’ın yüzündeki ifadeler izleyiciler olayı gerçekleştirdiğini anladı.

RAMAZAN ÖDÜL OYUNUNDA ÇUVALA EKMEK DOLDURMUŞ

Barış Murat Yağcı’yı ekmek çalmakla suçlayan ve açıklamalarını bu yönde iddia eden Ramazan Sarı’nın ödül oyununda yaptığı olay deşifre oldu. Acun Ilıcalı, Ramazan’ın ödül oyunu sonrası çuvalın içine ekmek doldurup getirdin mi? sorusu herkesi şaşkına çevirdi.

Ramazan’ın kimseye söylemediği olayların gerçek yüzünü Acun Ilıcalı ortaya döktü. Ramazan’ın Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sonrası yapacağı açıklama merak konusu oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI TAKIM

Deniz Çatalbaş

Can Berkay Ertemiz

Mert Nobre

Lina Hourieh

Barış Murat Yağcı

Sude Demir

SURVİVOR 2026 MAVİ TAKIM KADROSU

Nefise Karatay

Ramazan Sarı

Sercan Yıldırım

Nagihan Karadere

Beyza Gemici

Murat Arkın

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 4 sembol – Ünlüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
