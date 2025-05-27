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 | Dilek Ulusan

Rapçi Massaka tahliye edildi

Sosyal medya hesabında yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan rapçi Murat İlhan'ın bugün görülen davasında karar çıktı.

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KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 12:27

Youtube kanalında yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Massaka rumuzlu ünlü rapçi Murat İlhan, yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.

RAPÇİ MASSAKA TAHLİYE EDİLDİ

Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Youtube üzerinden "Massaka" lakaplı rapçi M.İ.’nin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlendi. Rapçi M.İ. tespitin ardından Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan Rapçi Massaka'nın davası bugün görüldü.

Rapçi Massaka tahliye edildi

Youtube kanalında yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Massaka rumuzlu ünlü rapçi Murat İlhan, yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.

Rapçi Massaka tahliye edildi

Sıkça Sorulan Sorular

RAPÇİ MASSAKA KİMDİR?
5 Ekim 1984 doğumlu Massaka, Türk rapçi ve söz yazarı. Massaka adıyla bilinen Murat İlhan, Snoop Dogg ile birlikte yayımlamış olduğu "3 Kings" adlı şarkısı ile de bilinmektedir.
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