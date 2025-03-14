Rapçi Sansar Salvo tahliye edildi

Klibinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan “Sansar Salvo” olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan3 ay önce tutuklandı. Rapçi Ekin Can Arslan hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

SANSAR SALVO TAHLİYE EDİLDİ

“Sansar Salvo” olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ataşehir’de yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalar sonrası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üç aydır tutuklu bulunan Sansar Salvo, mahkeme kararıyla tahliye edildi. İlk kez konuşan Salvo, enim twitterımdan video şeklinde yazılmayan herhangi bir küfürlü bir şey benim ertelenmiş cezamı yakmak içindir. Bu videoyu gören herkes lütfen mümkünse indirsin. Tutuklanırsam öyle ertelenmiş cezamı yakmaktan falan savcılığa götürsün bunu versin. Bir şekilde bir hukukçudan yardım alıp Allah Allah'ını seven. Bunlar siber suç işleyen, bunlar var ya çok kötü çok dandik şeyler yaptılar." dedi.