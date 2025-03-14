Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Rapçi Sansar Salvo tahliye edildi

Klibinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği iddiasıyla 3 ay önce tutuklanan Sansar Salvo adıyla bilinen rapçi Ekin Can Arslan bugün tahliye edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rapçi Sansar Salvo tahliye edildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 10:39

Klibinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan “Sansar Salvo” olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan3 ay önce tutuklandı. Rapçi Ekin Can Arslan hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

SANSAR SALVO TAHLİYE EDİLDİ

“Sansar Salvo” olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ataşehir’de yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalar sonrası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evinde yasaklı madde bulundu - 1. Resim

Üç aydır tutuklu bulunan Sansar Salvo, mahkeme kararıyla tahliye edildi. İlk kez konuşan Salvo, enim twitterımdan video şeklinde yazılmayan herhangi bir küfürlü bir şey benim ertelenmiş cezamı yakmak içindir. Bu videoyu gören herkes lütfen mümkünse indirsin. Tutuklanırsam öyle ertelenmiş cezamı yakmaktan falan savcılığa götürsün bunu versin. Bir şekilde bir hukukçudan yardım alıp Allah Allah'ını seven. Bunlar siber suç işleyen, bunlar var ya çok kötü çok dandik şeyler yaptılar." dedi.

Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evinde yasaklı madde bulundu - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular

SANSAR SALVO KİMDİR?
Sansar Salvo adıyla bilinen Ekincan Arslan, 18 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu. 2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan rapçi, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam eden Sansar Salvo, klip görüntüleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zafer Algöz'ün Şinasi Yurtsever pişmanlığı! Paylaşımını apar topar sildi
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.