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Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Şiddet gördüm' diyen Nagehan Alçı'ya cevap geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 12:07 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:18
Rasim Ozan Kütahyalı&#039;dan &#039;Şiddet gördüm&#039; diyen Nagehan Alçı&#039;ya cevap geldi

Nagehan Alçı 2023 yılında tek celsede boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan şiddet gördüğünü iddia ederek peş peşe paylaşımlarda bulunmuştu. Kütahyalı, Nagehan Alçı'nın 2023 yılında kendisi hakkında sarf ettiği sözlerle şiddet iddiasına cevap vermiş oldu.

Gazeteci  Nagehan Alçı, 2010 yılında evlendiği ve 2023 yılında boşandığı yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medya hesabından peş peşe iddialarda bulundu. Alçı paylaşımında, "Yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemedim. Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim" dedi. Ozan Kütahyalı ise iddialara, Alçı'nın boşanma sürecinde söylediği sözler ile cevap verdi. 

NAGEHAN ALÇI'NIN İDDİALARINA RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN CEVAP 

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından eski eşi Nagehan Alçı’nın şiddet iddiaları sonrası ilk paylaşımını yaptı. Eski eşinin boşanma sürecinde kendisi hakkında söylediklerini paylaşan Kütahyalı, iddialara cevap vermiş oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Şiddet gördüm' diyen Nagehan Alçı'ya cevap geldi - 1. Resim

Nagehan Alçı, 2023 yılında Rasim Ozan Kütahlı hakkında, "Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum" ve "Benim açıklamama rağmen hala yalan ve çarpık haberler yapılmaya devam ediliyor. Benim asla ifade etmediğim hususlar uydurularak Rasim’e saldırılıyor. Biz anlaşmalı boşanıyoruz. Çekişmeli değil. O her zaman iyi ve mesuliyetli bir aile babası oldu. Sorumluluklarını hep üstlendi” şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Şiddet gördüm' diyen Nagehan Alçı'ya cevap geldi - 1. Resim

Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Şiddet gördüm' diyen Nagehan Alçı'ya cevap geldi - 2. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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